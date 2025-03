Condividi questo articolo?

Fuori il video di “Never Got Away” il nuovo inedito di Chanel Dilecta, brano già in radio e disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group).

«Con il mio nuovo singolo, un brano pieno di energia, vorrei comunicare determinazione, dedizione ed impegno in una relazione – afferma Chanel Dilecta – il titolo “Never Got Away” l’ho scelto cercando di riassumere l’intero significato della canzone cioè quello di rimanere sempre al fianco del diretto interessato, a prescindere da quale sia il futuro. La musica per me è un mezzo per esprimere le mie emozioni e trasmetterle agli altri. Quando canto e quando creo musica è come se entrassi in un mondo tutto mio, senza regole e con massima libertà di espressione, un mondo in cui nessuno mi giudica e in cui posso essere me stessa.»

«Il video ufficiale è stata una mia idea non appena sentii il mix finale della canzone. La carica che mi aveva dato mi ha subito fatto pensare di dover realizzare un videoclip super dinamico pieno di sentimenti ed energia. Nel videoclip, diretto da Mattia Bello, esibisco altre mie abilità – racconta Chanel Dilecta – oltre al canto, la danza e un pizzico di recitazione. Per gli stacchi di ballo, ho dovuto lavorare e impegnarmi duramente con due mesi di prove con la coreografa Erika Zaffonato e le sue ballerine. Il video è ambientato in una discoteca, piena di ragazzi che fanno festa, dove, grazie all’attore coprotagonista Andrea Rossi, viene rappresentata la relazione sentimentale che emerge nel testo della canzone. Realizzare il video è stata la mia parte preferita di tutto il progetto e ancora non riesco a farmi passare l’emozione provata quel giorno con più di 50 comparse e soprattutto, da tutto il team che si è occupato di me nei minimi dettagli e che mi ha sostenuta al massimo.»

Chanel Dilecta Apolloni, in arte Chanel Dilecta,15 anni (30.06.2009) è figlia d’arte. Dall’età di 4 anni e mezzo, si avvicina al canto grazie alla mamma Alisa Zinovjeva, soprano internazionale. Studia danza classica da 11 anni, dal 2021 studia anche danza Hip Hop e ha frequentato danza moderna per 3 anni. Da quando aveva 8 anni suona il pianoforte e studia lingue straniere (inglese, russo e spagnolo). Attualmente frequenta il secondo anno del Liceo Artistico “G. De Fabris” di Nove ( VI ) e dell’Accademia “HOOP Music” di Milano. Dal 2018 Chanel vince ed è finalista di vari concorsi e festival, tra cui il 3* Premio del Festivalmar e nel 2022 è la rappresentante dell’Italia alla 20° Edizione del Junior Eurovision Song Contest a Erevan ( Armenia ) con la diretta TV su Rai 1 e Rai Play ( 11 dicembre 2022 ). Successivamente è ospite a diversi programmi Rai come “ I Fatti vostri “, “ Casa Italia “,” Che tempo che fa “ e “ Unomattina in famiglia “.

Dal 2020 al 2021 Chanel è stata componente del duetto “Le Dogi of Voice” e ad ottobre del 2021 si esibiscono come ospiti al Teatro Ariston di Sanremo nell’ambito della 22° edizione del GEF -Global Education Festival, torna poi su quel palco nel 2023 con il corpo di ballo “Big Bang Crew” ospite speciali di Sanremo Junior. A maggio del 2024 il gruppo vocale di cui Chanel fa parte, si aggiudica il 2° premio e la menzione speciale alla 25° edizione del Festival GEF nella categoria Band sempre a Sanremo. Chanel ha pubblicato nel tempo: “Gira al primo arcobaleno”, “Another summer”, “Outta my head” feat. DJ Sparadise, “White Noise” feat. Alisa Dilecta, “Call Me Moon” e “Scarlet Flower”.

A marzo 2025 esce l’inedito “Never Got Away” brano moderno e dinamico su etichetta Hoop Music.