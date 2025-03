NASCE IL “CATANIA JAZZ CLUB” | A dare inizio a il “Simona Trentacoste 4et” alla Sala Teatro De Curtis

Condividi questo articolo?

A dare inizio a questa nuova avventura sarà il “Simona Trentacoste 4et” alla Sala Teatro De Curtis in via Duca degli Abruzzi 6a

Il jazz è sperimentazione, è esplorare l’inesplorato, è mettere alla prova le proprie capacità. Lo sa bene Antonio Petralia, apprezzato musicista che da anni con l’Associazione Musikante sperimenta, tanto sul palco che come organizzatore, per andare oltre le strade già praticate e consuete. Ed è così che, al ricco novero di manifestazioni di successo di cui è Direttore Artistico (ultima in ordine cronologico, la rassegna “Note in Teatro” attualmente in corso a Sant’Agata Li Battiati), si aggiunge un nuovo esperimento che porta il jazz in una location che molto da vicino richiama gli ambienti negli USA dove è nato e prolifera questo genere: la Sala Teatro De Curtis. E questo Catania Jazz Club non può che nascere con il jazz siciliano, perno delle produzioni di Petralia e dell’Associazione Musikante. Chi meglio quindi di Simona Trentacoste, affascinate virtuosa del canto jazzistico?

Pubblicità

In formazione quartetto, la vocalist palermitana si esibirà questo giovedì, 20 marzo 2025, alle 21, sulle assi del teatro sito a Catania in via Duca degli Abruzzi 6a. Sarà accompagnata da Vito Favara al pianoforte, Riccardo Grosso al contrabbasso, e Antonio Petralia alla batteria.

Pubblicità

Simona Trentacoste 4et

Simona Trentacoste voce

voce Vito Favara pianoforte

pianoforte Riccardo Grosso contrabbasso

contrabbasso Antonio Petralia batteria

Artista eclettica, cantautrice e figlia d’arte, cresciuta nel segno della musica e dello spettacolo, la palermitana Simona Trentacoste trasforma il canto in un veicolo emotivo potente e coinvolgente, caratterizzato da una marcata impronta jazz. Affiancata da un trio di prim’ordine, complice nel cogliere e assecondare ogni intenzione e sfumatura interpretativa, l’artista dà vita a un’esperienza musicale di grande intensità.

Un quartetto jazz siciliano che unisce la raffinatezza del pianoforte, la profondità del contrabbasso, la precisione della batteria e la voce calda e avvolgente di Simona Trentacoste, creando una fusione di suoni appassionanti. Il loro repertorio, basato su standard jazz sapientemente rivisitati in chiave moderna e personale, con composizioni di Gershwin, Davis, Dameron, Jobim, Kaper, Van Heusen, Rodgers, Coleman, DePaul, come anche composizioni originali firmate Trentacoste, conquista gli ascoltatori di ogni tipoogia, portando una ventata di freschezza e innovazione nel panorama musicale. Il quartetto attraversa la ricca tradizione musicale globale, riproponendo i brani più significativi con una sensibilità unica, che cattura l’essenza della cultura jazzistica e la proietta su scala mondiale. Grazie al loro virtuosismo e alla capacità di reinterpretare la tradizione in modo innovativo, il Simona Trentacoste 4et è pronto a incantare il pubblico catanese con esecuzioni magistrali e una proposta musicale ricca e coinvolgente.