MONIKA: sui digital store e in radio “NICOTINA” il singolo d’esordio

E’ disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il primo singolo di Monika “Nicotina”.

“Nicotina” è un brano dal sound magnetico che fonde elettronica e pop. Il pezzo nasce durante una notte d’estate, ispirata da una storia d’amore tormentata. Racconta di una protagonista scettica di fronte a un amore ambivalente, che si trasforma in una dipendenza capace di stordirla (proprio come una sigaretta che non si riesce a smettere di fumare, nonostante se ne conoscano i rischi). La canzone esplora il conflitto tra il desiderio di evadere dalla routine quotidiana e la paura del tempo che scorre, visto come una forza sia curativa che distruttiva. Un racconto che oscilla tra amore e dipendenza, tra l’impulso di fuggire e il bisogno di rimanere forti, accompagnato da un mood sospeso tra euforia e introspezione.

BIOGRAFIA

Monica Brunco, in arte Monika, è una cantautrice siciliana nata ad Agrigento il 6 ottobre 2005. Sin da piccola nutre una grande passione per la musica, iniziando a studiare canto e pianoforte. A 15 anni, durante gli anni al liceo linguistico, scopre anche l’amore per la scrittura, che diventa presto un elemento fondamentale della sua espressione artistica.

Dopo il trasferimento al liceo delle scienze umane, Monika inizia a scrivere i suoi primi brani, ispirandosi a artisti come Marco Mengoni, Tananai e Achille Lauro. Il suo stile pop si distingue per una forte carica emotiva e per testi profondi che esplorano temi legati alla crescita, alle relazioni e alle riflessioni personali.

Nonostante la sua giovane età, Monika ha già sviluppato una visione chiara della musica come mezzo di comunicazione autentico. La sua carriera musicale è iniziata con il desiderio di esplorare e raccontare se stessa attraverso le canzoni, affrontando temi universali di crescita ed emozioni. Ogni brano rappresenta una finestra sulla sua anima, che si riflette nei testi e nelle melodie che scrive. Monika spera di far crescere la sua musica, esplorando nuovi orizzonti sonori e collaborando con altri artisti per ampliare il suo stile e il suo impatto nel panorama musicale. Il suo sogno è di continuare a scrivere e proporre musica autentica, con la speranza che le sue canzoni possano connettersi con gli ascoltatori e accompagnarli nelle loro emozioni.