Messina, prima edizione di “Stretto Vinyl Fest”, Sala della Borsa Camera di Commercio.

L’Associazione Vinyl Fest propone a Messina un nuovo appuntamento dedicato al collezionismo musicale, che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 marzo dalle 10.00 alle 20.00, nella prestigiosa Sala della Borsa della Camera di Commercio.

L’evento, denominato Stretto Vinyl Fest e che ha il patrocinio del Comune di Messina, si rivolge non solo a Messina, ma anche alla sponda calabrese e alla provincia vista la posizione strategica della Camera di Commercio a pochi passi da terminal traghetti e stazione FS.

Francesco Bonaccorso, presidente dell’associazione dichiara: “questa volta vogliamo offrire un evento più ragionato al disco per i collezionisti più esigenti, infatti mai si erano visti in città oltre 60 metri lineari di esposizione con rarità da tutto il sud italia, e siamo felici di offrire una location mozzafiato come la Sala della Borsa”.

Lo Stretto Vinyl Fest ha ingresso libero con un contributo facoltativo a sostegno dell’associazione che promuove l’evento.

Sarà, inoltre, possibile ascoltare dj set da ascolto con tanti DJ. Fra questi Alessandro Turchi in arte “Turkistan”, che presenta così la sua partecipazione all’evento: “La musica è una parte fondamentale della mia vita. Senza di essa sarei una persona completamente diversa. Sicuramente più triste. E quindi il mio percorso di ricerca coincide con il percorso della mia stessa vita. Eventi come il Vinyl Fest sono importanti per fare rete, creare connessioni e fare conoscere anche generi musicali meno noti”.

Parteciperanno anche Andrea Pollicino “Beta Turn”, Tonino Mancuso “nessunconfine” e il duo disco music “Dico Tic” da Reggio Calabria. Presente anche Martina Murè in arte “Contessina da Palermo”, che dichiara:”Amo suonare in vinile perché oggi, nell’era digitale, il piacere dell’ascolto in vinile è estremamente coinvolgente e ad eventi come questo posso trovare dischi rari e sconosciuti da proporre nei miei dj set”.

Domenica 16 marzo dalle 10 alle 20

Sala Borsa – Camera di Commercio

Piazza Cavallotti 3 Messina centro

Come arrivare:

Da Reggio e Villa SG Con terminal Blu Jet e Liberty Lines a 100 metri dalla location

Dalla provincia di Messina stazione FS a 100 metri con terminal Bus, treni e tram

Terminal Autobus ATM urbani di fronte

Da Villa SG con Caronte & Tourist + Parcheggio multipiano Cavallotti (di fronte)