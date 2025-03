Messina, consegna dei lavori di demolizione nell’area dell’ex Città del Ragazzo

Condividi questo articolo?

Appuntamento alle ore 10:00 presso la struttura di Gravitelli

Prende avvio la fase esecutiva degli interventi nell’area dell’ex Città del Ragazzo, destinata a diventare un moderno polo di inclusione sociale per soggetti fragili, a supporto delle famiglie che vivono al proprio interno situazioni di grave disabilità.

L’appuntamento con la consegna dei lavori di demolizione è fissato a lunedì 10 marzo, alle ore 10:00 presso la struttura di Gravitelli, alla presenza del Sindaco metropolitano Federico Basile, del Direttore Generale di Palazzo dei Leoni Giuseppe Campagna, del Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio e del RUP dei lavori Giacomo Russo.

In questa prima fase, la cui spesa ammonta a 882.244,46 euro, si procederà allo smantellamento di tutte le strutture esistenti, ad esclusione della residenza di Padre Nino Trovato (destinata a diventare uno spazio museale), del Castellaccio (in cui è previsto l’abbattimento delle strutture in muratura e il contemporaneo restauro della storica fortezza, avendo cura del mantenimento delle sue caratteristiche storico-architettoniche), e di un rudere che sarà ristrutturato e reso funzionale al progetto assistenziale.

Nella fase di ricostruzione, particolare attenzione sarà rivolta alla bonifica ambientale con la realizzazione di spazi verdi e di aree dedicate all’attività sportiva e alla messa in sicurezza dei luoghi attraverso interventi di contenimento e di drenaggio del terreno collinare con la generazione di superfici permeabili.

Le nuove strutture vedranno l’adozione di tecniche antisismiche avanzate e l’ottimizzazione energetica attraverso l’utilizzo di pannelli fotovoltaici e illuminazione a led con una gestione domotica del sistema.

Il progetto prevede una cittadella dei servizi con laboratori di teatro, arte, musica, informatica, attività sportive e riabilitative, aree a verde e piani di accompagnamento dei disabili per la loro migliore autonomia.

La rigenerazione urbana dell’ex Città del Ragazzo costituisce l’intervento più rilevante che Palazzo dei Leoni sta realizzando nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che prevede, complessivamente, un investimento progettuale di 55.660.266 euro.

“Uno degli obiettivi strategici della Città Metropolitana sta per entrare nella piena fase operativa. Sono particolarmente emozionato – ha dichiarato Basile – che questo percorso, avviato dall’Amministrazione De Luca e proseguito dall’attuale, stia per dare vita ad una struttura polifunzionale destinata ai soggetti fragili e con disabilità. Posso affermare con orgoglio che Messina rappresenta certamente un esempio virtuoso a livello nazionale in cui si progetta un futuro di civiltà e resilienza”