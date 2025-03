Messina. Al Teatro dei 3 Mestieri “La valigia di Gianni” di Angelo Gallo in scena le storie di Gianni Rodari

Condividi questo articolo?

Dopo il successo di Zampalesta, Angelo Gallo ritorna al Teatro dei 3 Mestieri Messina con “La valigia di Gianni” (Produzione Teatro Rossosimona e Teatro della libellula ETS), spettacolo per famiglie in programma domenica 23 marzo alle 18.30

In questo spettacolo vengono estrapolate tre storie dalla vasta produzione di Gianni Rodari, uno degli autori più amati della letteratura italiana. autentico baluardo di narrativa per ragazzi, trovano il loro spazio ni una macchina scenica a forma di valigia che proprio come ni un libro di fiabe contiene castelli e principi, bambini sperduti in immensi boschi urbani e generosi falegnami giramondo.

“La valigia di Gianni” come metafora della vita con tre storie di cui una ambientata nel passato, una ambientata nei tempi.moderni ed una storia nella nostra contemporaneità.

La poetica formativa di Rodari tradotta in drammaturgia è consolidata dal potere evocativo del teatro di figura e dal loro narratore trascinando lo spettatore in un mondo dagli echi lontani, quello dele piazze edel teatro dei burattini edele marionette che, come tradizione vuole si avvale del fantastico per raccontare il presente.

Proprio in questo universo teatrale, sospeso tra al scena e la realtà, al verità umana, rappresentata da avidi sovrani e bambini coraggiosi, ci permette di sognare un mondo migliore un giorno di più.