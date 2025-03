Messina, al Mercato Muricello di “Due luci per Cuci” organizzata dall’Associazione Nino Cucinotta

Condividi questo articolo?

La festa della musica e del cantautorato prevede un ricco programma con live band, dj set, karaoke, esposizione di artisti e street food.

L’evento “Due luci per Cuci”, organizzato dall’Associazione Nino Cucinotta, taglia il traguardo della terza edizione. L’appuntamento, una festa della musica e del cantautorato in ricordo dell’imprenditore prematuramente scomparso nel dicembre 2021, si svolgerà al Mercato Muricello (Largo la Corte Cailler) di Messina domenica 9 marzo dalle 11.30 alle 23.00.

Poco dopo il compleanno di Lucio Battisti (5 marzo), Lucio Dalla (4 marzo) e di Nino Cucinotta (5 marzo), l’ANC ha organizzato per il terzo anno consecutivo questo appuntamento, con live band, dj set, karaoke, esposizione di artisti e street food.

Sono anche previste diverse attività collaterali, tra cui un contest canoro per giovani cantautori tramite una collaborazione con l’associazione Crescendo Incubatore.

Inoltre, è prevista una esibizione a cura del collettivo d’arte rappresentato da Simona Scibona, attività ricreative e letture per bambini con l’associazione “Nati per Leggere” e l’esposizione delle opere di Aniram Arts e Martina Karamazov.

Sarà un’intera giornata ricca di eventi in cui la musica la farà da padrona cantando insieme, fino a sera.

Di seguito il programma completo:

11:00 / 12:30 Letture per bambini e attività creative con “Nati per leggere” (solo su prenotazione)

•⁠ ⁠13:00 / 14:30 DjSet d’ascolto con Josè Costa e Sergio Mnemonico

•⁠ ⁠⁠14:30 / 16:30 KaraKantautori con Alessio Toscano Raffa e Francesco Arcanà. Gara karaoke.

•⁠ ⁠⁠16:30 / 18:30 Contest Canoro ‘Due Luci per Cuci’ in collaborazione con Crescendo Incubatore. Il vincitore accederà alla fase finale del Filìa Fest.

Esibizione live di dieci artisti messinesi:

NOELLE

tommaso malatesta

Elena

Manua

KUSHY

SAMBO

4utoma

sololorenzo

Sarah

Chiara Milioti (fuori gara)

Una giuria tecnica sceglierà un finalista per il Filìa Fest.

•⁠ ⁠19:00 / 20:00 Live con Gesuè Pagano

•⁠ ⁠⁠20:00 consegna delle attrezzature sportive alla Asd Polisportiva Contesse, acquistate grazie alle donazioni ricevute a Natale 2024

•⁠ ⁠⁠20:10 premiazione ‘Due Luci per cuci contest’

•⁠ ⁠⁠20: 20 Buon Compleanno Nino” torta di auguri

20:35 performance di Marco Settineri in collaborazione con Galleria Emy

•⁠ ⁠⁠20:45/ 22:30 Live ‘Speciale cantautori’ con i Flight Case e Salvo Nocera

22:30 / 23:00 Dj set cantato con con Ciccio Timbro e Alfredo Reni

Attività collaterali

•⁠ ⁠Allestimento cura di Simona Scibona in collaborazione con Galleria Emy

•⁠ ⁠Angolo del vinile con Best Price Records

•⁠ ⁠Esposizioni di Aniram-arts e MartinaKaramazov