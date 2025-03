Mascali, guerra agli “sporcaccioni”: task force contro l’abbandono di rifiuti a Fondachello

Condividi questo articolo?

L’Amministrazione comunale di Mascali dichiara guerra all’inciviltà. Il sindaco Luigi Messina e l’assessore ai Servizi ambientali, Paolo Virzì, hanno coordinato una task force per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le principali arterie di accesso a Fondachello: via Petralonga, via Torrente Vallonazzo e la parallela di via Spiaggia.

Le operazioni già eseguite nei mesi scorsi e vanificato da nuovi abbandoni, sono state programmate già da tempo, nella consapevolezza di pianificare tali attività con la necessaria incisività a fronte di un fenomeno, quello delle discariche, disseminate lungo le strade comunali, che deturpa il territorio e danneggia l’immagine di una località turistica rinomata.

I controlli effettuati hanno rivelato che gran parte dei rifiuti provengono anche dai comuni limitrofi, come Riposto, Giarre, Piedimonte Etneo e persino Giardini Naxos. La zona di via Petralonga, strada ad alta densità veicolare, lontana dai centri abitati, ripetutamente è stata teatro di gravi episodi di inciviltà sfrenata.” La presenza di rifiuti, in larga parte ingombranti – afferma il sindaco di Mascali, Luigi Messina – rappresenta un grave danno ambientale e compromette il decoro di Mascali, soprattutto in vista della stagione estiva. Quintali di pattume, rifiuti indifferenziati varia tipologia mista ad ingombranti, assestano un duro colpo all’immagine, in particolare nelle aree maggiormente turistiche e che, con la stagione estiva, ormai alle porte, diventano fondamentali per chi raggiunge le spiagge, compromettendo anche l’economia. Tutto questo è inaccettabile e la nostra azione sarà determinata”. Il sindaco Messina, che non nasconde la sua indignazione, invita i cittadini a collaborare segnalando gli “sporcaccioni”. “Solo con la collaborazione di tutti è possibile contrastare questo fenomeno vergognoso”.

L’assessore Paolo Virzì ha sottolineato l’importanza di intensificare i controlli attraverso il potenziamento della videosorveglianza. “Non possiamo tollerare che il nostro territorio venga trasformato in una discarica a cielo aperto – ha affermato l’assessore Virzì. L’amministrazione comunale si impegna a fondo per restituire il decoro a Fondachello e tutelare l’ambiente, fondamentale per l’economia locale basata sul turismo balneare e ricettivo”.