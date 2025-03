Condividi questo articolo?

Mascali ha accolto con entusiasmo il Carnevale 2025, un evento organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Messina, che ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini e visitatori. La sfilata e il concorso in maschera hanno animato le vie della città, portando allegria e divertimento, coinvolgendo soprattutto i più piccoli.

L’assessore allo Spettacolo, Valentina Gullotta, ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, a cominciare dall’Istituto Comprensivo di Mascali, per il supporto. “Rivolgo un ringraziamento speciale alla dirigente scolastica Marisa Brancato, alle maestre e alle mamme per il loro impegno e la loro creatività. Fondamentale la presenza dei ragazzi della Fondazione Ortus che ha arricchito l’evento, confermando la loro partecipazione annuale. Un plauso anche alla Polizia Municipale, l’Associazione Noes e l’ambulanza Pegaso hanno garantito la sicurezza e l’assistenza durante tutta la giornata. Cosi come il Servizio Civile “Resilienza Culturale” e l’ufficio Spettacolo: il loro contributo è stato fondamentale per la realizzazione dell’evento”.

Nonostante le incertezze meteorologiche, la manifestazione si è conclusa con successo presso il Centro Sociale Karol Wojtyla, dove si sono svolte le premiazioni. Ogni gruppo partecipante è stato premiato in base alle diverse categorie, e i singoli partecipanti hanno ricevuto riconoscimenti speciali, con premi per i primi tre classificati e medaglie ricordo per tutti.

L’assessore Gullotta ha sottolineato: “Il Carnevale 2025 a Mascali si è rivelato un’occasione di festa e condivisione, un momento di gioia che ha coinvolto l’intera comunità”.