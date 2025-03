Maltempo, allarme per ciclone Martinho: dopo Spagna e Portogallo colpirà anche l’Italia

Condividi questo articolo?

Secondo le previsioni meteo, l’Europa si appresta a vivere una tempesta di proporzioni storiche

E’ allarme anche in Italia per l’arrivo del ciclone Martinho, la pericolosa tempesta atlantica che si appresta a colpire, già da questa sera, il Portogallo prima e la Spagna poi.

Si tratta di una pericolosa tempesta atlantica che scatenerà piogge alluvionali in molte zone della Penisola Iberica, già alle prese con i danni del maltempo causati dalla tempesta Laurence, in particolare in Andalusia dove almeno due le persone rimaste uccise. A causa delle piene dei fiumi nelle ultime ore, decine di famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni nelle province di Malaga e Cordoba.

Ma le previsioni meteo parlano di qualcosa di molto più estremo, con i modelli che prevedono una tempesta senza precedenti per questi Paesi, con piogge alluvionali e tornado devastanti.

Tra oggi e domani, giovedì 20 marzo, venti fortissimi con raffiche da uragano ad oltre 150 km/h colpiranno le coste lusitane con onde alte fino a 6-7 metri e pericolose mareggiate. Dal Portogallo le forti piogge e i temporali si estenderanno ai settori più occidentali della Spagna. L’ingente quantità di pioggia prevista in pochissime ore potrebbe causare le tanto temute alluvioni lampo specie nella parte centro meridionale del Portogallo e nelle regioni Sudoccidentali della Spagna. Sarà una vera e propria emergenza.

Il maltempo si sposterà poi gradualmente sulla Francia e nel Mediterraneo centrale per raggiungere, nel prossimo weekend, anche il nostro Paese.