Macedonia del Nord, incendio e strage in discoteca: almeno 50 morti

Ad assistere a un concerto a Kocani c’erano circa 1.500 persone. Le fiamme sarebbero state provocate dall’utilizzo di fuochi d’artificio

Strage di giovani in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord, dove almeno cinquanta persone sono morte nell’incendio scoppiato nel locale. Lo riporta l’agenzia locale Mia, citando fonti del ministero dell’Interno e precisando che nel momento in cui è scoppiato l’incendio nella discoteca della cittadina a circa 100 chilometri dalla capitale Skopje vi erano “circa 1.500 persone che assistevano ad un concerto”.

Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, l’incedio sarebbe stato provocato dall’utilizzo di fuochi d’artificio durante il concerto dei Dnk, un gruppo di hip-hop molto popolare nel Paese che aveva attirato un pubblico composto in maggioranza di giovani.