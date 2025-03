Condividi questo articolo?

L’Unipant da Pantelleria a Berlino. La prima tappa del percorso Erasmus+ per i viaggi studio all’estero per adulti over18 finanziato dall’Unione Europea

Una settimana di studio, approfondimento e incontri con alcune delle più importanti università popolari europee

Entra nel concreto il percorso dell’Università Popolare di Pantelleria – Unipant nel programma Erasmus+ che finanzia i progetti di longlife learning, in italiano ‘educazione permanente’, attraverso i viaggi studio all’estero dedicati agli adulti dai 18 anni in su.

Una grande opportunità per i soci Unipant avviata nell’ottobre scorso in occasione dell’Erasmus Day e che nel 2025 trova finalmente realizzazione.

Grazie all’Unieda, l’Unipant farà parte della delegazione nazionale che trascorrerà una settimana a Berlino, dal 3 al 9 marzo, per una serie di seminari, incontri e scambi culturali con alcune delle più famose Università Popolari tedesche (Volkshochschulen). Settimana interamente finanziata dall’UE.

È proprio in Germania, infatti che già a metà del 1800 si assiste alla nascita delle università popolari che poi si formeranno in tutta Europa, arrivando in Italia nel 1901, e poi nel resto del mondo dove hanno assunto nomi diversi, ma sui medesimi principi.

Durante questa settimana, si terranno dei seminari sull’educazione permanente, degli approfondimenti sull’impatto delle università popolari sul Welfare tedesco, sulle offerte formative inclusive per persone diversamente abili, sul tema dell’inclusione di rifugiati e migranti, sui laboratori di scrittura creativa, sui viaggi di studio dedicati agli adulti del programma Erasmus+, sulla formazione dei docenti, ecc.

Sono inoltre previsti incontri con la Volkshochschule Berlin Lichtenberg, con la Volkshochschule di Pankow, con la Volkshochschule Havelland di Falkensee per capire come lavorano le università popolari tedesche e confrontare metodi, attività, impatto sociale e culturale.

Un focus particolare sarà infine dedicato all’insegnamento della lingua tedesca per stranieri con la Prof. Erika Spiess-Altmann, pedagogista e insegnante negli Stati Uniti e sulla struttura delle università popolari con il Prof. Claudio Cassetti, pedagogista nell’educazione permanente e nel sociale.

La settimana di studio rilascerà un certificato di partecipazione e consentirà all’Unipant di mettere le basi per i progetti da presentare all’Europa a settembre per i primi scambi internazionali, ma soprattutto sarà un valido terreno di confronto per capire come lavorano le altre università popolari europee, qual è la loro interazione con i governi locali e come la loro offerta culturale e formativa può incidere in maniere decisiva sugli equilibri sociali di un territorio.

Tutte esperienze da portare a Pantelleria per avviare nuovi progetti volti ad ampliare il più possibile la diffusione della cultura e della conoscenza, senza alcuna barriera sociale.