L’Ordine dei Commercialisti di Trapani in prima linea per la legalità: il rischio di infiltrazioni mafiose

Sala gremita, ieri mattina, al complesso San Domenico di Trapani dove si è svolto l’incontro organizzato dall’associazione “Libera, contro tutte le mafie” in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti di Trapani, sul tema de “Le criptovalute: la nuova frontiera delle associazioni mafiose”.

Si è trattato di uno dei momenti di riflessione pubblica preparatori alla manifestazione del prossimo 21 marzo, data nella quale viene celebrata, a Trapani, la XXX Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Il tema è stato affrontato dalla referente per Trapani di Libera, Gisella Mammo Zagarella, dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Trapani, dottor Gildo La Barbera e dal Generale dei Carabinieri Gianluca Vitagliano del Comando carabinieri antifalsificazione monetaria.

All’evento hanno partecipato quattro classi di scuola secondaria: due dell’Istituto Calvino e due dell’istituto Rosina Salvo, entrambi istituti scolastici della città di Trapani.

Dichiarazione Gisella Mammo Zagarella, referente Libera per Trapani

“Questo evento si inserisce nei Cento passi verso il 21 marzo. Abbiamo voluto approfondire la tematica delle criptovalute perché è un mercato che ha sempre più riscontro e infiltrazioni delle criminalità mafiose, ponendolo come tema specifico da sviluppare assieme ad alcune scolaresche di istituti ad indirizzo economico sociale. Era necessario approfondire la tematica proprio in questa provincia di trapani per ribadire ancora una volta un corale No alla mafia”.

Dichiarazione dottor Gildo La Barbera, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Trapani

“La giornata di oggi è stata importante perché l’Ordine dei Dottori Commercialisti, così come voluto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, assume un ruolo sociale, in questo caso accanto all’associazione Libera, per ribadire l’importanza della legalità nel sistema economico del territorio. I commercialisti sono allo stesso tempo pilastro di legalità nell’ambito dell’antiriciclaggio ma anche pilastro di un’economia che si sviluppa secondo criteri di legalità e di etica”.