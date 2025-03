Londra, incendio e blackout a Heathrow: aeroporto chiuso per 24 ore

Condividi questo articolo?

L’aeroporto di Heathrow a Londra, il più trafficato d’Europa, rimarrà chiuso da stamattina per 24 ore dopo che un grave incendio in una sottostazione elettrica ha interrotto l’erogazione di energia elettrica. “Heathrow sta subendo una significativa interruzione di corrente”, ha affermato il gestore dell’aeroporto in una nota sul suo sito web.

Le autorità aeroportuali hanno dichiarato di “prevedere notevoli disagi” nei prossimi giorni, che interesseranno centinaia di voli e migliaia di passeggeri.

“I passeggeri non devono recarsi in aeroporto in nessun caso finché l’aeroporto non riaprirà”, si legge nella nota. Secondo il servizio di monitoraggio dei voli online FlightRadar24, la chiusura di Heathrow avrà ripercussioni su almeno 1.351 voli da e per l’aeroporto. Secondo quanto riportato, al momento dell’annuncio della chiusura erano in volo 120 voli diretti all’aeroporto.

I vigili del fuoco di Londra hanno dichiarato che si è verificato un incendio “grave” in una sottostazione di Hayes, una cittadina vicina nel distretto londinese di Hillingdon, che ha causato l’interruzione di corrente. Secondo quanto riferito, sul posto erano presenti 10 autopompe e circa 70 vigili del fuoco, mentre circa 150 persone erano state evacuate dalle proprietà vicine.