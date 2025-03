Condividi questo articolo?

La XVIII edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea, in programma dal 5 all’11 aprile 2025, promette di essere un evento straordinario, con una programmazione ricca di attività e incontri dedicati alla letteratura. Il manifesto firmato da Angelo Ruta riflette perfettamente l’essenza del festival, con le sue immagini evocative che trasmettono un senso di meraviglia e introspezione.

La conferenza di presentazione ufficiale, si terrà lunedì 31 marzo 2025, alle ore 18, presso il Palazzo di Città, via G. Garibaldi 317, dove saranno svelati dettagli sul programma, gli ospiti, le attività che animeranno la settimana del festival, gli ospiti di spicco, collaborazioni con scuole e istituzioni e progetti speciali per coinvolgere la comunità. Sarà un momento di grande entusiasmo, dove gli amanti dei libri potranno scoprire in anteprima cosa aspettarsi e come partecipare attivamente a questo viaggio attraverso la letteratura. Gli appassionati di libri e arte avranno così l’opportunità di immergersi in un mondo di creatività e condivisione culturale.

La Festa del Libro di Zafferana Etnea è un evento culturale molto atteso che riunisce scrittori, illustratori, editori e lettori in un’atmosfera festosa e stimolante. Durante la manifestazione, si svolgeranno presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori creativi, e momenti di approfondimento su temi letterari e culturali.

L’iniziativa è promossa ed organizzata da Calicanto Associazione Culturale di Zafferana Etnea in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea, con le scuole di Zafferana Etnea, l’Università agli Sudi di Catania, l’Accademia delle Belle Arti di Catania, la Rivista Andersen, l’Associazione Amici Festa del Libro – Il sasso nello stagno di Enna e la Festa della lettura e del libro di Enna, i Comuni di Sant’Alfio, Milo, Acireale, Aci Sant’Antonio e in accordo di rete con altre 20 Istituzioni Scolastiche.

Durante la settimana del festival, ci saranno dibattiti, workshop e letture pubbliche, permettendo a scrittori emergenti e affermati di condividere le proprie opere e esperienze. I visitatori potranno partecipare a incontri tematici che spaziano dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica alla letteratura per ragazzi, creando un ambiente inclusivo e stimolante per tutte le età.

La Festa del Libro di Zafferana Etnea è molto più di un semplice festival letterario; è un evento che promuove la cultura, la creatività e il dialogo tra diverse generazioni. Ogni edizione è caratterizzata da un tema specifico che guida le attività e le discussioni, e l’edizione del 2025 non farà eccezione.

Quest’anno a Zafferana Etnea saranno presenti i vincitori del Bologna Ragazzi Awards (BRAW), riconoscimento internazionale che festeggia il suo sessantesimo anniversario: Sonia Maria Luce Possentini, Ole Könnecke, e Isabella Labate

In conclusione, la Festa del Libro di Zafferana Etnea è un evento che va oltre la mera celebrazione della letteratura; è un’esperienza culturale completa che stimola la creatività, promuove il dialogo e celebra la bellezza delle parole. È un appuntamento imperdibile per chiunque ami i libri e desideri immergersi in un ambiente di apprendimento e ispirazione.