La primavera è arrivata nei negozi di Sicilia Outlet Village

Intrattenimento e nuove collezioni per abbracciare la stagione appena iniziata

È già tempo di rinnovare i guardaroba. Tra le vetrine dei 170 brand nazionali e internazionali , le nuove collezioni portano una ventata di freschezza a Sicilia Outlet Village. Comfort e stile, rispondono alle mutevoli temperature di questa stagione. Colori vivaci e nuove tendenze si fanno strada, con look primaverili che grazie all’Happy Weekend saranno anche in promozione fino al 50%.

Lo shopping diventa un’esperienza ancora più coinvolgente grazie alla presenza di musicisti, acrobati, ballerini e artisti di strada: sabato 29 e domenica 30 marzo, dalle ore 11 alle 19, le performance artistiche invaderanno il Village, con spettacoli di danza aerea e musical che regaleranno momenti indimenticabili.

I visitatori potranno scoprire capi dai colori freschi, perfetti per un look primaverile da sfoggiare in ogni occasione. Le parole d’ordine sono leggerezza, eleganza, praticità. Il desiderio di rinnovare il proprio stile troverà soddisfazione nei negozi più esclusivi, ideali per chi cerca eleganza, per gli appassionati di sportwear, ma anche per chi vuole aggiungere al proprio guardaroba quotidiano le nuove sfumature delle collezioni di primavera estate.