La Galleria d’Arte Moderna di Palermo presenta la mostra fotografica CRISTINA MITTERMEIER “La grande saggezza”

Da venerdì 7 marzo la Galleria d’Arte Moderna di Palermo presenta, fino al prossimo 2 giugno, la mostra fotografica CRISTINA MITTERMEIER La grande saggezza, curata da Lauren Johnston, in collaborazione con National Geographic, progetto espositivo delle Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo, organizzata da Civita Sicilia e Civita Mostre e Musei.

“La Galleria d’Arte Moderna di Palermo ancora una volta protagonista nel panorama culturale- afferma l’Assessore alla Cultura e Vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella – con la mostra fotografica di Cristina Mittermeier ‘La grande saggezza’. Una esposizione in collaborazione con National Geographic, che si inserisce nel prestigioso progetto culturale delle Gallerie d’Italia promosso dall’istituto di credito Intesa Sanpaolo. Il museo di Sant’Anna si conferma nel novero delle sedi maggiormente apprezzate nel settore delle mostre temporanee di alto valore artistico. Le suggestive fotografie dell’autrice certamente emozioneranno i visitatori stimolando, allo stesso tempo, profonde riflessioni sulla sostenibilità ambientale, sulle radici e il futuro dell’uomo in un mondo in continua evoluzione”.