iSafeGRAZE, dalla Sicilia alla Fiera “Formaggi & Sorrisi” di Cremona: innovazione e sostenibilità

iSafeGRAZE, progetto innovativo che coniuga alta tecnologia e sostenibilità ambientale per ottimizzare la qualità delle produzioni e la gestione dei pascoli, sarà protagonista alla Fiera Formaggi & Sorrisi di Cremona, in programma dal 28 al 30 marzo 2025.

Finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2022, misura 16 Cooperazione, sottomisura 16.1, iSafeGRAZE vede la partecipazione di diverse realtà siciliane in sinergia con l’Università degli Studi di Messina. Il gruppo operativo coinvolto comprende l’azienda Petra, in qualità di capofila, affiancata dalle aziende partner Scinardo Antonio, Scinardo Giacomo, Scinardo Angela e Mangimi Di Pasquale. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina partecipa come Ente Pubblico di Ricerca, garantendo un supporto scientifico di alto livello.

Durante la Fiera, si svolgerà inoltre un panel dedicato alla presentazione del progetto e delle sue finalità. L’evento si terrà il 28 marzo dalle ore 17:00 alle 18:00 presso il PalaCheese, nei Giardini di Piazza Roma. Durante la presentazione, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una speciale degustazione di formaggi provenienti dagli allevamenti coinvolti nel progetto. Un’occasione unica per scoprire il gusto autentico di prodotti realizzati con pratiche sostenibili e una filiera attenta alla qualità e all’innovazione.