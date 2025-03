INSTITUTO CERVANTES PALERMO – Giornata mondiale della poesia

Condividi questo articolo?

Il 21 marzo il poeta Juan Antonio Bernier incontra gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo.

In occasione della Giornata mondiale della poesia l’Instituto Cervantes di Palermo ha invitato Juan Antonio Bernier, uno dei poeti più importanti della sua generazione, quella nata negli anni ’70 nel periodo della Transizione spagnola, per una serie di incontri con gli studenti dei poli universitari di Catania, Enna, Messina, Palermo, durante i quali parlerà dell’evoluzione della sua poetica, leggendo anche alcune opere.

Pubblicità

Nel capoluogo l’appuntamento, organizzato in collaborazione con il corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, è in programma per venerdì 21 marzo dalle ore 10.00 al Complesso di Sant’Antonino Abate – Aula P 1058 (Piazza Sant’Antonino, 1).

Pubblicità

Prima di giungere a Palermo, dove è prevista la partecipazione anche degli alunni del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassará”, il poeta accompagnato in ogni tappa dal direttore dell’Instituto Cervantes Palermo Juan Carlos Reche Cala, sarà presente il 17 marzo all’Università di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche. Monastero dei Benedettini – Aula A2 “Stefania Noce”, insieme alla professoressa Daniela Santonocito.

Il 18 marzo all’Università degli Studi di Enna Kore, Dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione (Aula 408, Plesso D) incontrerà gli studenti insieme alla professoressa Antonietta Trinis Messina Fajardo (Unikore) e al dottore Stefano Pradel (Unikore).

Il 19 marzo, invece, sarà all’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (Aula Magna) insieme alle professoresse Donatella Siviero e Monica Savoca.

Breve biografia del poeta

Juan Antonio Bernier (Córdoba, Spagna, 1976) è autore dei libri di poesie El invierno, de nuevo (El Átomo, 1998; Ediciones del 4 de Agosto, 2024), Así procede el pájaro (Pre-Textos, 2004), Árboles con tronco pintado de blanco (Pre-Textos, 2011), Letra y nube (Pre-Textos, 2017) Fruto previo, (Pre-Textos, 2021) e del manuale Breves erizos verdes, 50 consideraciones antes de escribir un poema (Cántico, 2020). Ha tradotto in collaborazione con autori come Elaine Feinstein (Hiperión, 2003), Giorgio Caproni (Pre-textos, 2012), Danila Stoyánova (Cántico, 2019) e Guillevic (Cántico 2022).

Nel 2005 ha ricevuto il Premio Ojo Crítico per la poesia dalla Radio Nacional de España e nel 2009, durante la sua co-direzione del festival Cosmopoética, il Premio Nacional de Fomento de la Lectura. È stato inoltre insignito, tra gli altri, del I Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona (2021), Lorenzo Gomis (2023) e Manuel Alcántara (2023).

Come regista, ha presentato in anteprima alla Filmoteca de Andalucía, insieme al fratello Rafael Bernier, il lungometraggio documentario Miles in Bello: Juan Bernier en la guerra de los españoles (Fruto Previo Producciones, 2023).