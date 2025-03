Instituto Cervantes di Palermo per la Giornata internazionale della Donna il recital dell’artista Maria Rodés.

Condividi questo articolo?

L’Instituto Cervantes di Palermo, in occasione della Giornata internazionale della Donna che ricorre l’8 marzo, ospita il recital della cantante spagnola Maria Rodès.

Il concerto avrà inizio alle ore 19.00 nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (Via Argenteria, 33); ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In Copla e altre canzoni Maria Rodès, accompagnata da Isabelle Laudenbach alla chitarra spagnola, condividerà con il pubblico palermitano diversi brani di tutta la sua acclamata discografia, attingendo dagli ultimi lavori – Lilith e Fuimos los dos – e da Maria canta copla, la sua particolare visione di uno dei generi musicali più caratteristici della canzone tradizionale spagnola.

Dopo la sua personale appropriazione della tradizionale copla spagnola Maria Canta Copla (2014), ha pubblicato Eclíptica (2018), un concept album ispirato al suo antenato astronomo Lluis Rodés.

Lilith, lavoro molto apprezzato da pubblico e stampa, si è piazzato in cima alla lista Babelia-El País best of di quell’anno e conquistando anche i podi della stampa specializzata (Rockdelux, Mondo Sonoro, Jenesaispop, La Vanguardia…).

Dopo una breve ma fortunata incursione nel mondo del country con La Estrella de David, ha pubblicato Contigo (Elefant 2022). Nel 2023 ha presentato Fuimos los dos (Elefant), il suo lavoro più intimo, in cui racconta la fine di una storia d’amore che oscilla tra canzoni d’autore, folklore latinoamericano e sperimentazione sonora.