Insieme ai poveri alla mensa “Giorgio La Pira” di Marsala, Caritas con Vescovo monsignor Angelo Giurdanella

Momento di fraternità insieme ai poveri, ieri a pranzo, alla mensa “Giorgio La Pira” di Marsala, gestita da Caritas diocesana e Fondazione “San Vito Onlus”. A pranzare insieme agli utenti della mensa è stato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, accolto dal presidente della Fondazione San Vito Onlus Vito Puccio e dai volontari che ogni giorno prestano il loro tempo per cucinare i pasti da destinare alle persone bisognose. Il Vescovo – presenti anche i parroci don Marco Laudicina e don Alessandro Palermo – ha servito ai tavoli e ha poi condiviso il pasto insieme agli indigenti. Nell’occasione è stato presente Giuseppe Riggirello, un signore di Marsala che, qualche giorno addietro, ha compiuto 60 anni e ha organizzato (insieme alla “Brother’s”) per il suo compleanno uno spettacolo al teatro “Eliodoro Sollima” e ha deciso di donare l’incasso alla Fondazione “San Vito Onlus” per la mensa di Marsala. Riggirello, sino a qualche anno addietro, è stato un volontario in cucina e ha conosciuto volti, metodo di lavoro e dinamiche di donazioni da parte di moltissime attività commerciali di Marsala. «Ogni giorno – spiega il presidente della Fondazione Vito Puccio – i nostri volontari raccolgono derrate alimentari offerte gratuitamente che vengono utilizzate per la mensa e così servire i nostri amici che si trovano in difficoltà». Attualmente la mensa di Marsala (a fianco il palazzetto dello sport) ospitata nei locali comunali, garantisce ogni giorno il pasto a 70 persone. La mensa di Marsala è una delle tre che vengono gestite da Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus. Si aggiungono la mensa fraterna “Rosario Livatino” di Mazara del Vallo e la mensa fraterna di Salemi nei locali adiacenti la vecchia chiesa madre.

GIORNATA MISSIONARI MARTIRI, DAL 20 AL 23 MARZO LE INIZIATIVE IN DIOCESI

Il 24 marzo si celebra la 33a Giornata dei missionari martiri. Lo slogan scelto da Missio Giovani è “Andate e invitate”, in riferimento al brano del Vangelo di Matteo che ci ha accompagnato durante tutto l’ottobre missionario. A livello diocesano l’Ufficio guidato da don Edoardo Bonacasa ha organizzato la Veglia in tutto il territorio diocesano. Saranno quattro i momenti nelle varie Foranie. Si inizia giovedì 20 marzo, ore 21, nella chiesa del Carmine di Marsala; venerdì 21 marzo, ore 21, chiesa San Giuseppe di Gibellina; sabato 22 marzo, ore 21, chiesa Santa Rosalia di Mazara del Vallo; domenica 23 marzo, ore 18,30, chiesa Santa Lucia di Castelvetrano. Le 4 veglie saranno animate dal Servizio diocesano di pastorale giovanile.