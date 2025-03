Infopoint per la donazione del sangue all’ospedale San Marco

Condividi questo articolo?

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Rodolico – San Marco” di Catania, con la collaborazione e gestione dell’Associazione Donatori Sangue “San Marco”, ha attivato un infopoint nella Main Street dell’ospedale San Marco, in viale Carlo Azeglio Ciampi.

Questo nuovo punto di riferimento rappresenta un importante passo per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione di sangue e per fornire informazioni pratiche e utili a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo gesto di solidarietà.

L’obiettivo è quello di aumentare il numero di donazioni nel nostro territorio, garantendo così un’adeguata riserva per le emergenze mediche e i trattamenti salvavita e fronteggiare i mesi di carenza di sacche ematiche soprattutto in estate.

L’infopoint sarà un luogo di accoglienza dove volontari dell’associazione San Marco saranno disponibili per offrire consulenza, distribuire materiale informativo e rispondere a tutte le domande, fugando dubbi e fornendo dettagli relativi alla donazione di sangue. Sarà quindi possibile conoscere i requisiti per diventare donatori, iscriversi come donatori e ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione alle campagne di raccolta.

L’iniziativa è un altro passo in avanti verso la promozione della cultura della donazione che è essenziale per garantire la disponibilità di sangue per le emergenze e i pazienti in trattamento. La creazione di un punto di riferimento rende la donazione di sangue più accessibile a tutti coloro, tra pazienti e accompagnatori, che vorranno compiere un gesto semplice che salva la vita.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0957316265.