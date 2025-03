Inaugurato il collegamento ATM tra Messina e Villafranca Tirrena

Condividi questo articolo?

I collegamenti garantiranno anche un sistema di trasporto locale all’interno del Comune di Villafranca Tirrena

Una vera rivoluzione nel sistema dei trasporti, all’interno del territorio metropolitano, quella messa in atto stamani con l’inaugurazione del collegamento ATM tra Messina e Villafranca Tirrena.

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha voluto testare personalmente la nuova linea, insieme al direttore generale della Città metropolitana Giuseppe Campagna, al vicesindaco Salvatore Modello, alla presidente di ATM Carla Grillo, al sindaco del Comune tirrenico Giuseppe Cavallaro e all’assessore nonché deputato nazionale di “Sud chiama Nord” Francesco Gallo.

Il servizio, svolto dalle linee ATM 32, 33 e 33Bis, garantirà non soltanto i collegamenti tra il capoluogo peloritano e il Comune tirrenico ma realizzerà anche un vero e proprio sistema di trasporto urbano che consentirà ai cittadini di Villafranca Tirrena di spostarsi all’interno del loro territorio comunale.

La nuova rete interurbana determinerà una riduzione del flusso veicolare e del tasso d’inquinamento, garantendo un sistema economicamente vantaggioso anche alle comunità che gravitano nelle zone confinanti con il Comune tirrenico.

“Oggi è una giornata storica – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – perché da adesso in poi l’Azienda trasporti della nostra città è a servizio di tutta la popolazione della zona tirrenica che, pagando un semplice biglietto dell’autobus, potrà arrivare a Messina. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e ci tengo particolarmente a ringraziare l’on. Gallo che, nella sua qualità di assessore al Comune di Villafranca Tirrena, ha seguito personalmente tutto l’iter burocratico-amministrativo, credendo fermante nella necessità di attuare una connessione tra il capoluogo e il Comune tirrenico tramite il trasporto pubblico locale”.

“Investire in un sistema trasportistico efficiente – ha affermato il direttore generale Campagna – è un elemento essenziale per lo sviluppo dei territori. La zona tirrenica messinese, che da oggi potrà usufruire di un collegamento strategico con Messina, è al centro di una serie di progetti e d’investimenti che la Città Metropolitana sta realizzando per garantire una viabilità provinciale sicura e funzionale allo sviluppo di una mobilità sostenibile al servizio dello sviluppo economico dei territori”.