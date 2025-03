In radio “Nebbia Alcolica” il singolo di Sophie La Rouge, brano intenso ed evocativo, già disponibile

Condividi questo articolo?

In questo brano la nebbia diventa metafora di un’esperienza emotiva così intensa da sembrare impossibile da gestire, spingendo il protagonista verso la strada più autodistruttiva, dove si trova “disarmato e senza via d’uscita”. Quando siamo immersi nella nebbia proviamo disorientamento, dubbi, insicurezze, paura di non trovare la strada di casa. Ci sentiamo persi.

«Con “Nebbia Alcolica” vorrei esprimere il malessere che si prova quando ci si trova in una situazione di estrema confusione. È quel preciso momento in cui – afferma Sophie La Rouge – vorresti andartene ma continui a restare; vorresti agire ma rimani immobile, quando tutto è avvolto nella nebbia e non riesci ad avere nemmeno un istante di lucidità. Il brano è nato in un momento di forte emotività, quando sentivo la necessità di esprimere ciò che stavo provando. Mi trovavo in un’atmosfera nebbiosa, in un giorno che doveva essere gioioso e di festa. Quella confusione, quella delusione, quella situazione necessitavano di essere condivise. Mi sono seduta davanti al camino e ho iniziato a scrivere. Tutto scorreva come un fiume in piena, riversandosi sul mio quaderno rosso.»

Sophie La Rouge, all’anagrafe Sofia Fiorindo, è una giovane artista nata a Piove di Sacco ma vive a Conche di Codevigo, sempre in provincia di Padova ha deciso di usare questo nome d’arte per esprimere il suo lato artistico. La sua voce e i suoi capelli rossi e ricci riflettono chi è: una donna intensa, passionale e sempre alla ricerca di nuove emozioni da condividere attraverso la musica. La musica è sempre stata il suo linguaggio, la sua casa. Sophie si lascia ispirare da una grande varietà di generi, perché non ha mai fatto distinzioni: se una canzone la emoziona, la ascolta. Questo approccio aperto ha plasmato il suo stile e il suo modo di raccontare storie, mescolando influenze diverse per creare qualcosa di autentico. Il suo progetto è quello di diventare autrice, oltre che cantante, perché crede fermamente che ogni persona porti con sé una storia unica da raccontare e che ogni storia merita di essere ascoltata. Dopo varie esperienze pubblica a marzo 2025 il suo singolo “Nebbia alcolica”, su etichetta Hoop Music, brano nato per la necessità di raccontare un momento di confusione e smarrimento, sia emotivo che mentale, legato a una situazione intensa e complessa.