Il via al Carnevale di Belpasso 2025, un evento che dal 2 al 4 marzo trasformerà le strade in musica e allegria

“Con grande entusiasmo siamo pronti per dare il via al Carnevale di Belpasso 2025, un evento che dal 2 al 4 marzo trasformerà le strade della nostra amata città in un’esplosione di colori, musica e allegria. Questa manifestazione sarà un momento di festa per tutti i bambini, ma anche un’importante occasione di aggregazione, capace di unire generazioni diverse nel nome della tradizione e della creatività”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Tutto pronto a Belpasso per il Carnevale 2025, che prenderà ufficialmente il via domenica 2 marzo. L’evento, tra i più attesi dell’anno, animerà le strade della cittadina etnea con sfilate, musica e spettacoli, in un tripudio di colori e tradizioni per coinvolgere grandi e piccoli.

L’apertura ufficiale del Carnevale avverrà domenica 2 marzo, alle 9.30, con la grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. Le creazioni, frutto del talento e dell’impegno delle associazioni locali, sfileranno per le vie del centro cittadino. Il corteo partirà da Piazza Stella Aragona e attraverserà le principali vie del centro, portando con sé l’allegria tipica del carnevale siciliano, incantando residenti e visitatori.

Lunedì 3 marzo sarà invece dedicato all’animazione, giochi e spettacoli per i più piccoli, i quali potranno vivere il Carnevale in un ambiente di festa e spensieratezza sotto un tendone fatto di luci colorate.

Martedì 4 marzo si terrà la seconda e ultima sfilata dei carri, che a partire dalle ore 15.00 attraverserà ancora una volta le vie del paese per poi concludersi con la premiazione delle creazioni più originali e spettacolari. La serata prevede ancora, in Piazza Duomo, spettacoli musicali e un DJ set per far ballare tutti sotto le stelle.

Immancabili, in queste tre giornate, gli appuntamenti con la degustazione dei piatti tipici della tradizione carnevalesca: prevista una “maccheronata” e una “chiacchierata”, per ricreare un clima di convivialità e condivisione.

“Il Carnevale di Belpasso affonda le sue radici molti anni fa con delle sfilate cittadine che in tanti ricordano ancora con divertimento. Noi però abbiamo voluto rinnovarlo con nuove idee e proposte, che possano coinvolgere anche le nuove generazioni.

Abbiamo lavorato per offrire un carnevale che riporti i bambini al centro della festa, fuori dai luoghi al chiuso come i centri commerciali, ma abbiamo voluto coinvolgere, al tempo stesso, tutte le generazioni: bambini, famiglie, nonni e giovani.

Per l’occasione è stato anche lanciato un hashtag per la condivisione delle foto sui social: #carnevalebelpasso2025.

Il nostro obiettivo è rafforzare questa nostra tradizione, mantenendone l’autenticità e al contempo innovandola per coinvolgere un pubblico sempre più ampio; richiamando visitatori da tutta la provincia di Catania e oltre.

Invitiamo tutti a farsi travolgere dal nostro Carnevale 2025, un’edizione che si preannuncia indimenticabile. Che la festa abbia inizio!”, conclude il sindaco Caputo.

L’evento è organizzato dal Comune di Belpasso con la collaborazione della Fondazione dei carri di S. Lucia, della locale Pro Loco, della Consulta giovanile, delle associazioni, delle scuole locali e col supporto dei volontari, ed è patrocinato dalla Regione Siciliana e dall’ARS.

Il Carnevale 2025 – promosso dal Comune di Belpasso – si svolgerà dal 2 al 4 marzo 2025. Il programma della manifestazione è articolato nel seguente modo.

– DOMENICA 2 MARZO

– sfilata dei carri allegorici e gruppi in maschera con partenza ore 9.30 da piazza Stella Aragona, percorrendo poi via Vittorio Emanuele III, piazza Municipio, via Roma, con arrivo in piazza Duomo.

– a seguire la “Maccheronata”

– LUNEDI 3 MARZO

– Animazione, trucco bimbi, spettacoli di giocolieri, funamboli e artisti di strada, dalle ore 16.00 in piazza Duomo.

– MARTEDI 4 MARZO

– sfilata di gruppi in maschera e carri di carnevale (partenza ore 15.00 da piazza Dante, percorrendo via 19°

traversa, via Roma, piazza Umberto, via 12° traversa, 1° retta ponente, 2° traversa, via Roma, con arrivo in piazza Duomo.

– a seguire “Chiacchierata di carnevale” e DJ set.

– e per concludere, musica dal vivo a cura di “Papaveri e Papere Orchestra”.