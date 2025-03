Condividi questo articolo?

Il Marina di Riposto è presente, come ogni anno, all’assemblea ordinaria semestrale, Assomarinas. L’ incontro tra tutti i porti associati si è tenuto, presso un noto hotel nella centralissima piazza Montecitorio a Roma. A rappresentare, nella città capitolina, il Marina di Riposto, era presente l’ispettore Emiliano Indelicato.

L’Associazione Italiana Porti Turistici – Assomarinas – opera sin dal 1972 per fare “rete” tra le strutture ricettive per la nautica da diporto lungo le coste italiane. Assomarinas rafforza gli scambi di informazioni e servizi tra gli operatori portuali turistici assistendo gli associati nello svolgimento della loro attività per un costante miglioramento delle prestazioni offerte. Rappresenta le istanze degli operatori a livello regionale e nazionale con il supporto di Ucina, l’Associazione dei Cantieri, Industrie Nautiche ed Affini cui Assomarinas aderisce.

Tra i temi all’ordine del giorno si è parlato dell’aggiornamento della riforma del demanio, dei canoni demaniali, delle novità fiscali, dell’istituzione di un tavolo tecnico dell’Economia del mare in collaborazione con Confindustria, novità varie e varie normative, lo studio Icomia sulla transizione energetica della nautica.

Per sostenere a livello internazionale l’importanza delle strutture ricettive per il diporto nautico e per favorire la formazione e l’aggiornamento degli operatori Assomarinas partecipa inoltre attivamente all’organizzazione della conferenza mondiale dei porti turistici (International Marina Conference) dell’Icomia (Associazione Mondiale dei Costruttori Nautici) che ha luogo ogni 2 anni in località costiere in cui si evidenzi una tendenza favorevole alla crescita delle infrastrutture per il turismo nautico. la conferenza mondiale Icomia dei porti è prevista a Venezia, all’ isola della Certosa, dal 15 al 17 ottobre 2025.