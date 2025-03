Il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara continua per la facilitazione digitale nel territorio

Condividi questo articolo?

Il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara continua il suo impegno per la facilitazione digitale nel territorio, organizzando due importanti incontri nel Comune di Santa Venerina. Il primo, rivolto ai dipendenti comunali, fortemente voluto dall’amministrazione con i componenti della Giunta che hanno preso parte al confronto, si è focalizzato sull’intelligenza artificiale e sulla sua applicazione nella pubblica amministrazione, fondamentale il supporto dei formatori Maria Chiara Cavallaro e Gaetano Russo. L’esperto Giovanni Emmi ha condotto una discussione approfondita sul tema, fornendo ai partecipanti preziose informazioni e spunti di riflessione. Ribadendo che la digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare, può semplificare le procedure burocratiche e migliorare l’efficienza dei servizi per i cittadini. Erano presenti al forum il presidente del GAL, Ignazio Puglisi, Claudio Guzzetta, coordinatore dei facilitatori digitali e responsabile del progetto. Il secondo incontro, tenutosi presso la sede dell’associazione sportiva e di promozione in campo ciclistico, Asd Trovato, ha riscosso una grande partecipazione. L’affluenza numerosa testimonia l’interesse della comunità locale per le tematiche legate alla digitalizzazione. L’iniziativa del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo del territorio, che mira a fornire ai cittadini e alle istituzioni gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro con la digitalizzazione dei servizi. Il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara si conferma come un attore chiave nello sviluppo del territorio, promuovendo iniziative che favoriscono l’innovazione e l’inclusione sociale.