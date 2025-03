Il Carnevale di Belpasso ritorna con un calendario ricco di creatività, da domani al 4 marzo.

Condividi questo articolo?

“Le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera saranno i protagonisti indiscussi di queste giornate, ogni carro e ogni gruppo rappresenterà un’opera di fantasia e ingegno, portando in strada l’incredibile lavoro degli “artisti dei carri” e delle associazioni e scuole del territorio.

I costumi, le coreografie e la musica trasformeranno le vie di Belpasso in un palcoscenico di magia, dove grandi e piccini potranno lasciarsi travolgere.

Abbiamo fortemente voluto un Carnevale che ritornasse un po’ alle origini, per riprendere la tradizione del “carnevale belpassese” che molti ricordano ancora con divertimento, avviandone – al tempo stesso – una nuova stagione, così come avevamo già fatto nel 2014, 2015 e 2016 durante la mia prima sindacatura.

Tutti gli appuntamenti animeranno le strade e le piazze del nostro Comune, toccando tutti i quartieri storici, con l’obiettivo preciso di saper rappresentare al meglio lo spirito carnevalesco, coinvolgendo tutte le età.

Un Carnevale, insomma, all’insegna dei bambini, delle famiglie, dei nonni e dei giovani.

Vorremmo far diventare il nostro Carnevale un evento atteso da tutti, che possa richiamare visitatori anche dai paesi vicini.

Ovviamente oltre al divertimento non abbiamo trascurato l’aspetto culinario legato alla tradizione, avremo infatti delle degustazioni di maccheroni e chiacchiere di carnevale.

Per l’organizzazione abbiamo coinvolto tante realtà del territorio e tutte hanno aderito con grande entusiasmo, nonostante una preparazione impegnativa soprattutto per l’allestimento dei carri allegorici, curati dalla Fondazione dei carri di Santa Lucia (maestranze esperte che si occupano di creare i nostri famosi carri di S. Lucia). Fondamentale il contributo della Pro Loco Belpasso, della Consulta giovanile, delle scuole belpassesi, dei volontari, e di tutte le associazioni e dei singoli che hanno voluto aderire all’iniziativa”, dichiara il sindaco Carlo Caputo.

Il Carnevale 2025 – promosso dal Comune di Belpasso – si svolgerà dal 2 al 4 marzo 2025. Il programma della manifestazione è articolato nel seguente modo.

– DOMENICA 2 MARZO

– sfilata dei carri allegorici e gruppi in maschera con partenza ore 9.30 da piazza Stella Aragona, percorrendo poi via Vittorio Emanuele III, piazza Municipio, via Roma, con arrivo in piazza Duomo.

– a seguire la “Maccheronata”

– LUNEDI 3 MARZO

– Animazione, trucco bimbi, spettacoli di giocolieri, funamboli e artisti di strada, dalle ore 16.00 in piazza Duomo.

– MARTEDI 4 MARZO

– sfilata di gruppi in maschera e carri di carnevale (partenza ore 15.00 da piazza Dante, percorrendo via 19°

traversa, via Roma, piazza Umberto, via 12° traversa, 1° retta ponente, 2° traversa, via Roma, con arrivo in piazza Duomo.

– a seguire “Chiacchierata di carnevale” e DJ set.

– e per concludere, musica dal vivo a cura di “Papaveri e Papere Orchestra”.

Nella foto, il sindaco Capoto Carlo