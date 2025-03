Condividi questo articolo?

“Una prima giornata di Carnevale da incorniciare, che spettacolo incredibile abbiamo vissuto oggi!

Il Carnevale di Belpasso è tornato finalmente per le strade. I carri allegorici, le maschere, i costumi originali hanno sorpreso tutti ma la cosa più bella è stata vedere l’allegria dei bambini”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Con un’esplosione di colori, musica e divertimento, si è aperto ufficialmente oggi il Carnevale di Belpasso 2025, che animerà il centro cittadino fino al 4 marzo. Tantissime persone hanno riempito le strade e le piazze per assistere alle sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati incantando grandi e piccini.

L’evento, attesissimo dopo qualche anno di stop, ha visto sfilare sei carri allegorici (ispirati a Hollywood, ai Cartoon Disney e Inside Out, alla Biblioteca da Brividi, al NO alla guerra e all’Arca di Noè) nascono dal lavoro appassionato delle associazioni locali e delle scuole del territorio, mentre i bambini – accompagnati dalle famiglie e insegnanti – hanno contribuito a creare quell’atmosfera tipica del carnevale.

“Vedere le strade di Belpasso animate dai bambini, da colori, musica e sorrisi è stato motivo d’orgoglio per l’amministrazione comunale ma anche per tutta la comunità. Un vero tuffo nel passato, quando il Carnevale era un appuntamento irrinunciabile per tutti noi. Finalmente siamo riusciti a riportare questa manifestazione nel nostro calendario, offrendo ai cittadini e ai tanti visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente.

Questa manifestazione rappresenta non solo un momento di svago e tradizione, ma anche un’opportunità di valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze artistiche.

Questo, però, è stato solo l’inizio. Vi aspettiamo numerosi domani pomeriggio in piazza Duomo con l’animazione e gli spettacoli dedicati ai più piccoli, come il trucco bimbi, gli artisti di strada e i funamboli; e poi ancora per la prossima sfilata, in programma per la giornata conclusiva del martedì grasso, quando avremo un momento dedicato alla premiazione di tutti i gruppi partecipanti e musica e dj set dal vivo.

Il Carnevale di Belpasso è tornato, e con esso la gioia di stare insieme”, conclude il sindaco.