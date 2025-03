I Novecento aprono il nuovo album di Santana, in uscita mondiale

Condividi questo articolo?

Esce oggi in tutto il mondo per l’etichetta per Candid Records Sentient, il nuovo album di Santana.

Una band tutta italiana, i Novecento, nota all’estero come Nicolosi Team, apre il disco con Let the Guitar Play.

“Siamo entusiasti e onorati di annunciare che Let the Guitar Play, il brano che abbiamo prodotto e suonato in collaborazione con il leggendario Narada Michael Walden, apre Sentient, il nuovo album di Santana, oggi in uscita mondiale – dice Lino Nicolosi, chitarrista dei Novecento. Il disco vanta la partecipazione di grandi artisti come Smokey Robinson, Michael Jackson, Miles Davis, Cindy Blackman Santana, DMC Mc Daniels e Paolo Rustichelli.

Per noi, questo progetto segna una tappa fondamentale del nostro percorso artistico, e non vediamo l’ora di toccare con mano il vinile di questa straordinaria uscita!”

Come annunciato Sentient è composto da 11 tracce straordinarie – tre delle quali inedite – selezionate dal virtuoso chitarrista, rimasterizzate e disposte in una sequenza che permette a una nuova e intensa storia di emergere. Come spesso accade quando scocca la scintilla della magia musicale, Santana è rimasto sorpreso, entusiasta e ricettivo. “Sono sempre guidato dalla passione, dall’emozione e dall’istinto interiore”, afferma. “Quando ho sentito queste tracce girare per casa, mi sono detto: ‘Perché non le mettiamo tutte insieme in un unico posto?’

Novecento/Nicolosi Productions (Team Nicolosi)

Lino Nicolosi, Pino Nicolosi, Rossana Nicolosi e Dora Nicolosi

Nicolosi Team ha scritto e prodotto musica per Eumir Deodato, Al Jarreau, Billy Cobham, Dennis Chambers, Billy Preston, Stanley Jordan, Sting, Dominic Miller, Gregg Kofi Brown, Gino Vannelli, Chaka Khan, Danny Gottlieb e Patti Austin.

Nelle loro registrazioni, hanno suonato con Michael Brecker, Randy Brecker, Eddie Gomez, Brian Auger, Buddy Miles, Frank Gambale, Airto Moreira, Jeff Berlin, Mike Stern, Jan Hammer, John Patitucci, George Duke, John Scofield, Alex Acuna, Bob Mintzer, Carlos Santana.