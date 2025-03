Germania, auto sulla folla a Mannheim: due morti e 25 feriti

Condividi questo articolo?

Un’auto si è lanciata oggi, lunedì 3 marzo, a grande velocità sulla folla in centro a Mannheim, lungo la via dello shopping Planken, nel sudovest della Germania, causando almeno 2 morti e 25 feriti, di 15 in modo grave. Lo riporta la Bild citando fonti della sicurezza locale, che su ‘X’ ha spiegato che è in corso una ”operazione su larga scala” in città.

Il conducente dell’auto è stato arrestato, ma ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un attacco.

Pubblicità

Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale universitario di Mannheim ha dichiarato l’allerta calamità.

Pubblicità

La ministra degli Interni Nancy Faeser ha annullato la visita che aveva in programma per oggi a Colonia, per le celebrazioni del carnevale, e si recherà a Mannheim. Lo ha annunciato il suo portavoce. “Salvare vite umane, prendersi cura dei feriti e avviare le prime indagini da parte delle autorità di Mannheim sono ora le massime priorità”, ha dichiarato Faeser.

“Stiamo seguendo minuto per minuto anche con la nostra ambasciata a Berlino e con i nostri consolati. Anche l’unità di crisi sta seguendo ed è a disposizione di tutti gli italiani che volessero avere informazioni su quello che è accaduto”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.