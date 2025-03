GAL Terre di Aci Roberto Barbagallo eletto presidente della Rete Rurale Siciliana dei Gruppi di Azione Locale

Condividi questo articolo?

Il presidente del GAL Terre di Aci, Roberto Barbagallo, sindaco di Acireale, è stato eletto presidente dell’associazione “Rete Rurale Siciliana”, organismo che rappresenta la politica comune di sviluppo di tutti i Gruppi di Azione Locale (GAL) della Sicilia, in base agli indirizzi strategici che l’Unione Europea traduce sui territori tramite la Regione siciliana. Si tratta di un riconoscimento evidentemente connaturato non solo alle capacità amministrative mostrate da Barbagallo, ma anche alle encomiabili capacità di progettazione ed ottimizzazione delle risorse condotte in questi anni dal gruppo di lavoro del GAL Terre di Aci diretto da Anna Privitera.

“E’ un onore rappresentare tutti i GAL della Regione Sicilia e tutti i territori rurali – dichiara Barbagallo. – L’elezione a rappresentante dei GAL della Sicilia è stata contraddistinta da un forte senso di unità tra i rappresentanti dei GAL delle tre aree Siciliane. Assoluta coesione, territorialità e obiettivi chiari da raggiungere, saranno i cardini di questo gruppo di lavoro, che ha espresso subito la forte esigenza di essere operativo. Abbiamo già fissato il primo incontro a Palermo giorno 25 marzo per costituire il comitato tecnico e fissare gli obiettivi da raggiungere. Sono tante le iniziative da avviare per far diventare i GAL strumenti di lavoro sempre più utili allo sviluppo dei territori. Ringrazio i colleghi sindaci e presidenti dei GAL siciliani, per la piena fiducia e sono certo che insieme potremo fare un ottimo lavoro per l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale e per la crescita della nostra Regione”.

Il Consiglio Direttivo eletto è inoltre composto dal vicepresidente Francesco Aiello, presidente del GAL Valli del Golfo e sindaco di Vittoria, e dal segretario Mario Cicero, sindaco di Castelbuono e presidente del GAL Isc Madonie, che hanno espresso piena fiducia nei confronti di Barbagallo. Il CDA del GAL Terre di Aci e l’ufficio di piano si congratulano con il neo presidente della rete e con tutto il consiglio direttivo, certi dell’ottimo lavoro che svolgeranno per lo sviluppo dei territori siciliani.