Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara: continua l’attivazione della rete di facilitazione digitale

Prosegue l’implementazione della rete di servizi di facilitazione digitale promossa dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, un’iniziativa volta a promuovere l’inclusione digitale nel territorio.

Inaugurati i punti di facilitazione digitale nelle sedi della Uil di Mascali e Giarre. Presenti il presidente del Gal, Ignazio Puglisi, l’amministratore delegato, Piero Mangano, il segretario regionale Uil-A, Nino Marino e la responsabile della Uil di Giarre, Maria Nucifora. Il presidente del Gal, Ignazio Puglisi, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con patronati e sedi sindacali per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

“L’attivazione di questi punti di facilitazione digitale, con il supporto fondamentale dei patronati e sedi sindacali – rimarca Puglisi – rappresenta un ulteriore passo importante per ridurre il divario digitale e garantire che tutti i cittadini abbiano accesso alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie”.

Anche l’amministratore delegato, Piero Mangano, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa, evidenziando il ruolo fondamentale delle sedi Uil come punti di riferimento per i cittadini: “L’iniziativa, che si inserisce nel progetto “L’era del digitale”, mira a fornire ai cittadini un supporto concreto nell’utilizzo delle tecnologie, promuovendo l’inclusione digitale e facilitando l’accesso ai servizi online. Nino Marino, segretario regionale Uil-A, ha sottolineato il ruolo cruciale del sindacato nel processo di facilitazione digitale. Secondo Marino, la Uil, grazie alla sua capillare presenza sul territorio e alla sua consolidata esperienza nell’assistenza ai cittadini, può svolgere un ruolo fondamentale nel colmare il divario digitale. Sulla stessa linea la responsabile della Uil di Giarre, Maria Nucifora che ha evidenziato l’importanza di promuovere iniziative di formazione e informazione per favorire l’inclusione digitale. A tal fine, la Uil si impegna a promuovere attività per fornire ai cittadini le competenze necessarie per utilizzare in modo autonomo i servizi online. Il giro di inaugurazioni si è concluso con un incontro formativo con gli studenti della Trinacria Studi di Giarre.