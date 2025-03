Fuori il video di “Dime que me amas”, il singolo di Emma Padoan, scritto con Fernando Alba

Condividi questo articolo?

“Dime que me amas” non parla d’amore in modo esplicito, ma rivela, attraverso il desiderio di connessione, un bisogno di riportare l’amore al centro della propria vita per sentirsi completi.

«Mi piace pormi tante domande e – afferma Emma Padoan – “Dime que me amas” rappresenta proprio questo: tante domande indirette senza nessuna risposta. In modo delicato e profondo, mi interrogo sul significato dell’amore, riflettendo sul suo valore come una forza che ci fa sentire vivi e accettati, ma soprattutto sulla mia costante ricerca interiore. Questo brano – prosegue l’artista – si interroga sul significato profondo dell’amore e sulla sua essenza: è una necessità che nasce dal desiderio di sentirsi completi, di condividere un legame autentico con qualcuno che ci faccia sentire in pace con noi stessi e con gli altri, come se l’amore fosse una ‘forza naturale’ che non si può ‘forzare’, ma a cui bisogna aprirsi con vulnerabilità.»

Con “Dime que me amas“, Emma Padoan desidera condividere non solo la sua musica, ma anche il suo viaggio personale verso la comprensione e l’espressione dell’amore.

Il video di “Dime que me amas” è stato realizzato da un’idea di Emma Padoan prodotto da Fernando Alba per Maqueta Records.

Emma Padoan, nata a Venezia in una famiglia numerosa, è una cantante e attrice italiana che si sta facendo strada nel panorama artistico. Cresciuta in un ambiente ricco di stimoli culturali, ha sviluppato fin da giovane una forte inclinazione per la recitazione e il canto. Il suo percorso musicale inizia nel 2021, quando intraprende lo studio del canto e della chitarra, scoprendo così l’importanza della musica come forma di espressione. Il suo ingresso nel mondo della canzone avviene dopo l’incontro con il cantautore e produttore musicale Fernando Alba, conosciuto sul set del videoclip “Il sole e la luna“, dove Emma recita nel ruolo di protagonista. Nel 2025 il suo primo singolo dal titolo “Dime que me amas“, un brano dal sapore jazz latino con un testo diretto, elegante e molto personale. Emma è anche un’attrice poliedrica, capace di spaziare tra ruoli comici e drammatici. Ha partecipato ad alcuni progetti cinematografici, tra cui film e serie TV come “Odio il Natale 2“, “Mille ponti” e “Un’altra me”. Una delle sue passioni più profonde è la Spagna. Emma ha mantenuto nel tempo un legame speciale con il luogo e con la cultura spagnola, tanto da voler omaggiare questa passione pubblicando il suo primo singolo proprio in lingua spagnola ed è pronta a condividere la sua voce, le sue storie e la sua musica con il pubblico che vorrà seguirla e supportarla, nei suoi sogni e nel suo impegno sociale, in questo nuovo capitolo della sua carriera artistica. L’apertura mentale, lo spirito avventuroso e una curiosità infinita arricchiscono il percorso artistico di Emma, che dopo lo studio del teatro, la formazione cinematografica, ora abbraccia la musica. Le sue diverse passioni si intrecciano perfettamente con il suo stile di vita, rendendola una persona speciale e un’artista completa e versatile.