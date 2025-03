FATAY: in radio “MONET” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “Monet”, il nuovo singolo di Fatay disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 21 marzo.

“Monet” è un brano che esplora come un amore intenso possa trasformarsi in qualcosa di tossico, capace di stravolgerti e farti sentire dipendente. Racconta l’amore come una dipendenza emotiva, paragonandola all’effetto della nicotina. Quando realizzi che l’amore può anche farti soffrire, nonostante il rifiuto di questa verità, ti senti “una tra tante” e incapace di allontanarti da ciò che ti fa male, pur avendo fatto tentativi. Inizi a credere di poter cambiare le cose, ma è una battaglia persa, poiché il ricordo del dolore continua a tornare. È come una malattia che non passa mai, talmente potente da toglierti il fiato, come se stessi guardando per la prima volta un quadro di Monet, ma ancora di più.

Commenta l’artista a proposito del brano: “La musica per me è tutto, è terapeutica, il miglior modo per sentirmi serena e stare bene. Voglio che la mia musica arrivi agli altri, per far capire che non saranno mai soli e che i miei pezzi saranno sempre un porto sicuro. Non riesco a immaginare una vita senza palco e senza qualcuno per cui cantare.”

Biografia

Ilaria Tucci, in arte Fatay, è una cantautrice classe 2000. La sua passione per la musica nasce all’età di 8 anni, quando, con il supporto dei genitori, inizia a prendere lezioni di pianoforte. A 11 anni scopre che cantare nella sua cameretta, specialmente nei momenti di tristezza o paura, le dona conforto e la fa sentire sicura di sé. Per avvicinarsi sempre di più a queste sensazioni, decide di studiare canto pop e, successivamente, si iscrive al liceo musicale, dove approfondisce pianoforte e flauto traverso, senza mai abbandonare il canto. La scrittura entra nella sua vita quando le difficoltà personali la spingono a esternare le sue paure e insicurezze su carta, trovando così sollievo. Inizia il suo percorso artistico come “Fatay”, soprannome affettuoso derivato dai suoi modi dolci e la sua genuinità. Nel 2024, viene selezionata per cantare all’RDS Summer Festival e si classifica tra i 12 finalisti.