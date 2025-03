Facilitazione digitale e intelligenza artificiale forum del Gal al Comune di Randazzo e Unitre

Condividi questo articolo?

Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara continua il suo impegno per la facilitazione digitale nel territorio, promuovendo incontri formativi per cittadini e dipendenti pubblici. Randazzo è stata protagonista di due importanti appuntamenti dedicati all’alfabetizzazione digitale.

Il primo incontro, tenutosi nell’aula consiliare del municipio, ha visto la partecipazione dei dipendenti comunali, che hanno ricevuto preziose informazioni sulle nuove tecnologie e sull’intelligenza artificiale applicata alla pubblica amministrazione. Il presidente del GAL, Ignazio Puglisi, ha sottolineato l’importanza di questi corsi, evidenziando la grande disponibilità e sensibilità mostrata dalla Commissione Prefettizia nel sostegno del progetto. Sotto il profilo tecnico i lavori sono stati coordinati dal dott. Claudio Guzzetta con il supporto del dott. Giovanni Emmi, esperto di intelligenza artificiale illustrando per la prima volta nei dettagli alcune inedite funzionalità che potranno essere introdotte con l’IA, attraverso cui ottimizzare e snellire alcune attività primarie dell’ente. Preziose anche le informazioni fornite dal formatore, ing.Carlo Puglisi che ha focalizzato l’attenzione sulla facilitazione digitale e sui servizi digitali che l’ente comunale deve mettere a disposizione della cittadinanza.

Un secondo forum è stato organizzato presso la sede dell’Unitre di Randazzo, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio e sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle competenze digitali.

Attraverso questi incontri, il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara mira a colmare il divario digitale e a fornire a cittadini e imprese gli strumenti necessari per sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo del territorio, che punta a favorire l’inclusione digitale e a promuovere l’innovazione.