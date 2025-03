EMILY RINALDI: sui digital store e in radio “TI STA BENE” il nuovo singolo

Biografia Pubblicità Emily Rinaldi, nata nel 2006 nel Lazio, inizia la sua carriera canora fin da piccolissima, distinguendosi per la sua voce e capacità interpretativa. Durante un concorso svoltosi a Santa Maria di Leuca, viene notata da un produttore Mediaset proprio per la sua incredibile espressività. Qui Emily avvia il suo percorso nella recitazione, debuttando sul piccolo e grande schermo nel 2015 in prima serata su Canale 5 con il film Il Camionista, al fianco di Giorgio Tirabassi e Simona Borioni. Interpreta Angela, la figlia dei due protagonisti, in un dramma che affronta tematiche sociali. Nonostante la giovane età, dimostra grande naturalezza e padronanza sul set. Nello stesso anno intraprende un percorso di studio del canto, prima con Luca Velletri e successivamente con Luca Pitteri, in parallelo alla formazione canora con la Maestra Mastracco, iniziata già all’età di sei anni. Continua a recitare in diverse sitcom Mediaset, tra cui What Women Want, con Maurizio Battista, Simona Borioni, Valeria Graci, Ludovica Martini e Rita Peluso, e Ricci e Capricci, con guest star come Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Andrea Dianetti e molti altri. La sua sicurezza nella gestione della scena e la sua energia le permettono di spaziare dalla recitazione drammatica a quella comica, anche grazie alla formazione teatrale presso la Caracciolo School Academy. Nel 2018 torna sullo schermo con la commedia Din Don, con Enzo Salvi e Maurizio Battista, in onda su Canale 5 in prima serata. Parallelamente alla carriera attoriale, Emily coltiva la passione per il canto, partecipando a numerosi talent show, tra cui Tra Sogno e Realtà, Junior Talent Lab, Piccole Stelle Cantano, Talent in Canto (con ospite Fabrizio Palma), Cantagirando e Sanremo Junior (2014), classificandosi sempre tra i primi posti. Quando sale sul palco con il microfono in mano, Emily abbandona l’ingenuità dei suoi anni e interpreta una donna, dimostrando grande maturità artistica. Nel 2020 vince, da solista, In Viaggio verso Sanremo (presso Casa Sanremo), partecipando poi come ospite nel 2022 con il suo brano Get Down, che ha superato i 600.000 stream su Spotify. Con la sua band WeFive, nel 2019 partecipa al talent show Mediaset I Band (categoria Junior), vincendo su 50 gruppi in gara. Nel 2021 conquista il primo posto anche al Tour Music Fest. L’anno successivo, Emily e la sua band vengono invitati ad aprire il concerto di Jimmy Sax, noto sassofonista contemporaneo. Attualmente frequenta il quarto anno del Liceo Musicale “Anton Giulio Bragaglia” di Frosinone, studiando canto lirico, pop e pianoforte. Cantante e attrice, Emily si distingue per la naturalezza delle sue esibizioni e per una presenza scenica che, nei vari giudizi, viene sempre sottolineata come autentica e coinvolgente. Sul set si sente a suo agio e si diverte, trasformando il sogno adolescenziale in una promettente carriera professionale. Nel 2023 torna in scena con Din Don, episodi 6 e 7, e si classifica finalista al concorso internazionale Tour Music Fest. A febbraio 2024 le sue doti canore emergono al Sanremo New Talent, concorso musicale nazionale tenutosi a Sanremo durante il Festival, dove si classifica tra i primi 10 finalisti su circa 650 partecipanti. La finale è prevista a Rimini nel settembre dello stesso anno. Attualmente è impegnata sul set del film Din Don, episodi 8 e 9.