Eleonora Giorgi, al via i funerali: feretro nella Chiesa degli Artisti sulle note dei Pink Floyd

Folla in Piazza del Popolo per l’ultimo saluto all’attrice. Ad accogliere la bara sul sagrato i figli dell’attrice, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli

Ultimo saluto a Eleonora Giorgi oggi, 5 marzo, ai funerali che si svolgono dalle 16 nella Chiesa degli Artisti a Roma. Il feretro ha fatto il suo ingresso in Piazza del Popolo tra applausi commossi ed è poi entrato in chiesa preceduto da decine di corone di fiori, sulle note di ‘Wish you were here’ dei Pink Floyd, come disposto dalla stessa Giorgi.

Ad accogliere la bara all’entrata sono stati i familiari: i due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e la nuora Clizia Incorvaia con la figlia Nina sono arrivati per primi in chiesa.

La cerimonia è officiata da monsignor Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e dal novembre scorso rettore della basilica romana di Santa Maria in Montesanto, insieme a Don Fabrizio Gatta.

Tra i colleghi arrivati per partecipare alle esequie, l’attore Massimo Ghini. “Sono molto addolorato, è un grande dolore. Eleonora ha dimostrato ancora una volta e fino all’ultimo di avere un grande carattere”, ha detto l’attore entrando in chiesa.