E’ stato inaugurato, dell’istituto Comprensivo “Mascali” il dispensatore di acqua purificata

E’ stato inaugurato, all’interno dell’istituto Comprensivo “Mascali” di piazza Dante, alla presenza del sindaco Luigi Messina e degli assessori Veronica Musumeci e Valentina Gullotta, unitamente alla dirigente scolastica Marisa Brancato, il dispensatore di acqua purificata che sarà usato dagli studenti del plesso, in un contesto eco-compatibile e di grande integrazione e utilità sociale. L’obiettivo del progetto, nell’ambito del quale è stata siglata una convenzione tra la società nazionale Stei, il Comune di Mascali e la dirigenza scolastica del Comprensivo di piazza Dante, è quello di ridurre il consumo di plastica ed educare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale. Finalità ribadite nel protocollo, sottoscritto con la Stei rappresentata da Sabrina Tarascio, con il quale si prevede l’installazione e l’attivazione dell’erogatore, la fornitura e la manutenzione dei filtri e la consegna delle borracce personalizzate in alluminio agli alunni.

«Lo scopo di questa iniziativa dal forte significato didattico- ha sottolineato il sindaco Luigi Messina- è quello di tutelare l’Ambiente, sensibilizzare gli studenti al risparmio energetico, attraverso la riduzione prima e lo smaltimento poi, delle bottigliette in Pet, nonché far comprendere ai nostri ragazzi l’importanza dell’acqua, bene prezioso».

Il vice sindaco, Veronica Musumeci: “E’ certamente una iniziativa pregevole, nella sua interezza, che vuole attivare quel processo virtuoso di eliminazione della plastica e sensibilizzare la comunità ad un utilizzo virtuoso dell’acqua”.

“Il valore didattico di questa iniziativa è fondamentale perché – ha detto la dirigente scolastica Brancato – da oggi gli alunni del plesso di piazza Dante potranno usufruire gratuitamente di acqua sostenibile, pertanto daremo addio alle bottiglie di plastica e, nello stesso tempo, contribuiamo concretamente a gettare un seme per il futuro sostenibile del nostro pianeta. Con il Piano “L’Acqua che Insegna alla Sete” attraverso il dispositivo installato nella sede scolastica, sarà attuata una cura particolare nella purificazione dell’acqua e nella sanificazione dell’aria per eliminare dagli ambienti scolastici polveri sottili, germi, virus, allergeni e batteri, così da scongiurare alcune patologie che questi giovani possono sviluppare, con l’intento è di salvaguardare la loro salute e il loro territorio per offrire un futuro migliore e più sano.