Condividi questo articolo?

È arrivato in radio “Drammi” il singolo di Angelica De Mondi, brano riflessivo e malinconico, già disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group).

“La scrittura è il mio rifugio, il mio modo per mettere in ordine i pensieri, per esprimere ciò che a parole non riuscirei mai a dire. Ogni frase che ho scritto è un tentativo di capire me stessa e il perché mi trovo in quella situazione, cercando di analizzare le dinamiche che mi legano a qualcuno che, in fondo, non mi fa bene – racconta Angelica De Mondi – ho avuto un’esigenza di intimità, di mettere a nudo i miei pensieri più crudi, senza filtri, per non nascondere la sofferenza che si prova quando ti senti intrappolata in un amore che non è più tale ed è invece una forma di dipendenza emotiva. Le domande ripetute, il “quanto tempo ancora”, non sono solo una riflessione sul tempo che passa, ma anche sulla paura di non riuscire mai a spezzare il legame, nonostante la consapevolezza che ormai sia troppo tardi per tornare indietro. Questo è il conflitto che sento dentro. Con questo brano mi piacerebbe trasmettere il messaggio della consapevolezza e dell’importanza di un’indipendenza emotiva all’interno di una relazione. Spesso non è facile lasciarsi, soprattutto quando ci sono sentimenti forti e quando si crede di non poter andare avanti senza l’amore dell’altro. Invece è importante avere amor proprio ed essere razionali per non perdere sé stessi e per essere forti.”

Pubblicità

Angelica De Mondi nasce a Roma il 31 agosto del 2006 e vive a Bracciano. La sua musica arriva da una necessità e un bisogno che sente dentro di sé per esternare le proprie emozioni, poiché la maggior parte delle volte non si sente adatta nei contesti relazionali. Nel 2022 entra a far parte di HOOP MUSIC, con Giancarlo Genise come direttore artistico, grazie ad una borsa di studio vinta alla prima edizione del Premio Stefano D’Orazio nella categoria cantautori. Nel marzo del 2024 pubblica la sua versione di “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta e il 20 dicembre torna sul palco del Teatro Manzoni di Roma ad aprire la terza edizione del Premio Stefano D’Orazio con un medley, insieme ai vincitori di altre edizioni. Nel marzo del 2025 esce il suo singolo “Drammi”, primo dei tanti che usciranno per il suo progetto musicale.