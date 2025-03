“Due spie in ambasciata britannica a Mosca”, Russia annuncia espulsione

Condividi questo articolo?

Entro due settimane il secondo segretario dell’ambasciata del Regno Unito a Mosca e il coniuge di un altro diplomatico britannico dovranno lasciare il Paese. Londra: “Accuse malevole e infondate”

La Russia annuncia l’espulsione di due presunte spie collegate all’ambasciata britannica a Mosca. E’ stato ordinato loro di lasciare il Paese entro due settimane con l’accusa di aver fornito dichiarazioni false e di aver svolto attività di intelligence, fa sapere l’Fsb come riporta l’agenzia russa Tass.

Revocato, stando a quanto si legge, l’accreditamento al secondo segretario dell’ambasciata del Regno Unito a Mosca e al coniuge di un altro diplomatico britannico.

“Le nostre agenzie speciali stanno facendo il loro lavoro, garantendo la sicurezza della Federazione Russa. Tutto ciò che deve essere fatto viene fatto”, il commento del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Le accuse

Secondo la nota dell’Fsb riportata dalla Tass, “operazioni di controspionaggio” degli agenti “hanno smascherato la presenza non dichiarata dell’intelligence del Regno Unito sotto la copertura dell’ambasciata del Paese a Mosca”.

Stando a quanto si legge, le accuse riguardano “il secondo segretario dell’ambasciata, Alkesh Odedra” e “Michael Skinner”, identificato come “coniuge di Tabassum Rashid, primo segretario del dipartimento politico dell’ambasciata”. La nota riportata dalla Tass afferma che “è stato accertato in modo attendibile che hanno deliberatamente fornito informazioni false al momento di ottenere il permesso per l’ingresso nel nostro Paese, violando così le leggi russe”. L’Fsb afferma inoltre di aver “scoperto prove di attività di intelligence dei due diplomatici e altre attività che minacciano la sicurezza della Federazione russa”.

“Su queste basi, il ministero degli Esteri russo, in coordinamento con altre agenzie interesse, ha deciso di revocare l’accreditamento ad Alkesh Odedra e Michael – conclude la nota – Devono lasciare la Russia entro due settimane”.

Ministero Esteri convoca rappresentate Gb

Convocato intanto al ministero degli Esteri di Mosca un “rappresentante” dell’ambasciata britannica in Russia, riferisce ancora l’agenzia russa Tass. “Un rappresentante dell’ambasciata britannica a Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri russo in relazione alla revoca dell’accreditamento per indizi di attività di intelligence”, fa sapere lo stesso Ministero via Telegram.

Il “rappresentante dell’ambasciata britannica” è stato convocato per “una forte protesta” in relazione al caso. “Il diplomatico britannico è stato informato che, a causa della violazione della legge russa e tenendo conto delle informazioni ricevute dalle autorità russa che indicano che questi dipendenti appartengono ai servizi segreti britannici – fanno sapere dal Ministero – è stato revocato l’accreditamento a queste persone”.

“Devono abbandonare il territorio della Federazione russa nell’arco di due settimane”, ribadiscono, sottolineando come “Mosca non tollererà attività in territorio russo di ufficiali dell’intelligence britannica non dichiarati”. E, conclude il ministero degli Esteri di Mosca, “se Londra dovesse aggravare la situazione, la parte russa reagirà con una decisa risposta equivalente”.

Londra: “Accuse malevole e infondate”

Il ministero degli Esteri britannico ha intanto definito “malevole e infondate” le accuse mosse ai suoi due diplomatici. Il portavoce del Foreign Office ha denunciato: “Non è la prima volta che la Russia lancia accuse maliziose e infondate contro il nostro