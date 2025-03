Dramma nel trapanese, donna uccisa dal suo cane

Condividi questo articolo?

Erina Licari di 62 anni sarebbe morta dopo essere stata aggredita dal suo stesso cane. È accaduto a Petrosino, vicino Marsala. Quando la donna sarebbe andata in giardino, proprio per dar da mangiare all’animale, sembrerebbe un meticcio di grossa taglia, sarebbe stata aggredita e avrebbe riportato un’importante ferita alla testa che non le avrebbe lasciato scampo. All’arrivo dei soccorritori infatti, allertati dal figlio quando si è accorto della tragedia, la donna era già deceduta.

Adesso il cane, che sarebbe stato trovato legato ma con tracce di sangue sul muso, è stato sequestrato e saranno effettuati accertamenti atti a verificare che le tracce ematiche siano corrispondenti al sangue della vittima. Secondo il racconto del nipote della vittima, comunque, ad aggredire la donna potrebbe anche non essere stato il cane custodito ma un branco di randagi. L’aggressione infatti sarebbe avvenuta davanti la saracinesca del garage esterno.

Pubblicità

La Procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul cadavere, sul caso è stato aperto un fascicolo di atti non costituenti reato, ma escluderebbe il coinvolgimento di altri animali. L’autopsia sarà dunque un esame fondamentale per comprendere quanto accaduto a Petrosino.