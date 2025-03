“Donne e Lavoro: Difficoltà e prospettive nella società moderna” all’incontro dell’Ugl Catania

Condividi questo articolo?

“Donne e Lavoro: Difficoltà e prospettive nella società moderna”. Nonostante la pioggia battente grande partecipazione all’incontro dell’Ugl Catania. Nonostante la pioggia battente, si è svolto ieri, presso la sede storica dell’Ugl Catania in via Teatro Massimo 34, l’incontro dal titolo “Donne e Lavoro: Difficoltà e prospettive nella società moderna”. L’evento ha registrato una grande partecipazione e ha avuto l’obiettivo di analizzare le sfide che le donne affrontano nel mondo del lavoro, individuando prospettive concrete per migliorare le condizioni lavorative e promuovere la parità di genere. A moderare il dibattito è stata Giusy Fiumanò, responsabile provinciale del Dipartimento Pari Opportunità dell’Ugl etnea. Presenti all’incontro il segretario provinciale dell’Ugl Catania Giovanni Musumeci, il segretario Ugl Sicilia Carmelo Giuffrida, il segretario territoriale dell’Ugl Avellino Costantino Vassiliadis, i segretari provinciali delle Federazioni, numerosi dirigenti e quadri sindacali, oltre a iscritti dell’Ugl.

Durante la serata, diverse donne impegnate in ambito lavorativo, sindacale e politico hanno condiviso le proprie testimonianze, mettendo in luce le difficoltà incontrate e i traguardi raggiunti nella promozione dell’uguaglianza di genere e del miglioramento delle condizioni di lavoro.

Pubblicità

Hanno arricchito il confronto con le loro esperienze:

Pubblicità

Ezia Carbone, consigliere comunale di Acicastello;

Ornella Cuzzupi, segretaria nazionale dell’Ugl Scuola (in collegamento video);

Agata Nicosia, rappresentante Rsa dell’Ugl Salute Catania;

Pamela Fioriglio, dirigente sindacale e Rsa dell’Ugl Terziario di Catania;

Silvana Bruno, dirigente della Polizia della Città Metropolitana di Catania;

Maddalena Imperiali, segretario confederale dell’Ugl (in collegamento video);

Paola Parisi, avvocato dell’Organizzazione sindacale e consigliere comunale del Comune di Catania.

Le testimonianze hanno evidenziato la varietà delle esperienze e delle difficoltà affrontate dalle donne nel mondo del lavoro, offrendo al contempo spunti di riflessione su come costruire un futuro più equo e inclusivo.

L’incontro si è rivelato un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione, ribadendo la necessità di un impegno congiunto per superare le barriere che ancora ostacolano la piena parità di genere nel contesto lavorativo.

Ha concluso i lavori Maddalena Imperiali, segretario confederale dell’Ugl (in collegamento video), portando i saluti di tutta la segreteria confederale dell’Ugl ed ha sottolineato «come l’8 Marzo è una giornata di consapevolezza dove si deve valorizzare il rispetto delle donne che lavorano».