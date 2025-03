“Dittatore è” il nuovo singolo di Aua tratto da “Fortune”, il contributo con NUOVO IMAIE.

Condividi questo articolo?

«L’amore può essere luce, ma anche ombra. A volte ti solleva, altre ti divora. Quando il cuore prende il comando senza ascoltare la ragione, rischiamo di diventare prigionieri di un sentimento che ci logora. È questo che racconto in ‘Dittatore’: il momento in cui ci si rende conto di aver ceduto il controllo, di aver accettato troppo. Ma anche la possibilità di riprendersi, di riscoprirsi più forti, di scegliere se stessi.» – spiega Aua.

Un messaggio potente che si inserisce perfettamente nel concept di Fortune: un viaggio attraverso le sfumature della fortuna, che non è sempre benevola, ma può nascondersi anche nelle esperienze più dolorose. «Ho voluto esplorare la fortuna nelle sue forme più inattese: può arrivare come un colpo di vento improvviso o come un lento processo di riscoperta. Le nove tracce dell’album raccontano storie di donne, di scelte, di strade percorse e di strade abbandonate. Musicalmente ho sperimentato, cercando di dare a ogni brano un’identità sonora che rispecchiasse l’emozione dietro le parole.»

Fortune è nato dalla collaborazione con Federico Donati, Livio Perrotta e Carlo Maria Toller, che hanno contribuito a dare corpo e anima al progetto.

«Ogni persona coinvolta ha lasciato un’impronta in questo disco. Voglio ringraziare chi ha condiviso con me le proprie storie, chi ha lavorato con passione a ogni dettaglio, e il Nuovo Imaie per il supporto fondamentale. Questo album è un pezzo della mia strada, e spero possa accompagnare anche voi nel vostro viaggio.»

Biografia

Aua, cantautrice gardesana, debutta a vent’anni al Festival di Sanremo 2001 con i Pincapallina, dimostrando che, con un pizzico di incoscienza, si può arrivare ovunque. Poco dopo partecipa a “Icon”, tributo a Nico ideato da Franco Zanetti, perché, se si deve rendere omaggio, meglio puntare su una delle artiste più enigmatiche e di nicchia di sempre. Non contenta di seguire percorsi semplici, decide di laurearsi in giurisprudenza e specializzarsi in diritto d’autore. Nel frattempo pubblica l’album Martedì, coinvolgendo artisti italiani e internazionali di grande raffinatezza, confermando la sua passione per strade poco battute. Nel 2022, incapace di smettere di scrivere e cantare, realizza l’EP Belli Come Te grazie a un crowdfunding ben riuscito. Oggi, con l’audacia di chi non teme le superstizioni, annuncia l’uscita del suo nuovo album, Fortune, in arrivo venerdì 17 gennaio. Il disco, realizzato con il contributo del Nuovo IMAIE, porta in copertina un’immagine emblematica: la fortuna che piange. Un monito, forse, che il destino non sempre gioca a nostro favore… ma che vale comunque la pena sfidare. Che dire? La fortuna, o magari la provvidenza, sembra girare dalla parte giusta. O almeno, chissà.