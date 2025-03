Dal 31 marzo al 30 ottobre 2025, la pista dell’aeroporto chiusa dalle 00 alle 06 per Rete Ferroviaria

Condividi questo articolo?

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a partire dal 31 marzo e fino al 30 ottobre 2025, la pista dell’aeroporto sarà chiusa dalle 00:00 alle 06:00, con una breve sospensione ad agosto. La chiusura temporanea è necessaria per permettere i lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per l’interramento della linea ferroviaria, preliminare alla costruzione della nuova pista di volo e parte del piano di sviluppo dello scalo. Il progetto strategico si inserisce nel più ampio contesto di modernizzazione delle infrastrutture e mira a rafforzare ulteriormente il ruolo centrale dell’aeroporto di Catania nel panorama nazionale e internazionale, grazie anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

” L’esecuzione dei lavori durante la notte dimostra l’impegno di tutte le parti coinvolte nel limitare i disagi e salvaguardare la continuità del servizio, riducendo al minimo l’impatto sull’operatività dello scalo” ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC. “L’ampliamento e l’ammodernamento dell’aeroporto rappresentano un passo fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture nel Sud Italia, con l’obiettivo di migliorare l’attrattività dello scalo per le compagnie aeree e la qualità dei servizi per i passeggeri. Questo progetto è un esempio virtuoso di sinergia tra i gestori delle infrastrutture pubbliche, contribuendo alla crescita economica e alla competitività del territorio”.