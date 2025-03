Da oggi in radio e in digitale “Strafatti fatti miei”, il nuovo singolo di Kukla

Condividi questo articolo?

Esce in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Strafatti fatti miei” (Maninalto!), il nuovo singolo di Kukla.

Il brano è tratto dalla prima parte di “Sistema Nervoso”, il doppio album previsto per la primavera del 2026. Con il verso “Assumo sostanze allucinogene con conseguenze spesso tragicomiche, strafatti fatti miei”, si fa manifesto di una libertà senza filtri. Tra ironia e caos, chitarre elettriche taglienti e un groove ipnotico, trascina l’ascoltatore in un trip personale: un viaggio senza regole, da vivere come vuoi.

Pubblicità

Con “Strafatti fatti miei” KUKLA lascia alle spalle l’estetica pop per addentrarsi in un territorio più crudo e viscerale.

Pubblicità

Il videoclip è un’immersione totale nel suo mondo, fatto di notti che non finiscono mai e musica senza filtri. Un tavolo di legno, i resti di una festa che si ostina a non spegnersi. Mani che rollano, bicchieri ovunque, risate e fumo che si intrecciano nell’aria. Al centro, un cellulare acceso illumina la scena: sullo schermo, immagini sgranate riprese con una vecchia videocamera a nastro. Un varco su un’altra dimensione, un viaggio nel cuore del processo creativo. KUKLA è nella sua cabina armadio trasformata in studio, circondata da poster di film cult, cavi aggrovigliati e amici che danno linfa al suo universo musicale. Il videoclip non è solo un racconto, è un’esperienza sospesa tra sogno e realtà, dove il tempo si dilata e la musica diventa rito collettivo. Niente costruzioni, niente copioni: solo il momento esatto in cui tutto accade.

Biografia

Lesley Reina Fischer, conosciuta artisticamente come KUKLA. Nel 2014, firma un contratto di management con Tino Silvestri, ex esponente di Warner Music,segnando l’inizio della propria carriera musicale. Il primo singolo, “Come si sta Bene”, la porta tra i finalisti di Area Sanremo, dove la sua voce è ascoltata da giudici come Mogol e Roby Facchinetti. Due anni dopo, firma con CDF Records e pubblica “Le più belle cose”, un brano che ottiene oltre 500.000 visualizzazioni su YouTube e inizia a far parlare di sè anche su radio nazionali, come Radio 105.Nel 2019 esce “Sharapova”, un altro singolo di successo che raggiunge 600.000 visualizzazioni e viene trasmesso su Radio Kiss Kiss e altre 70 radio regionali. Dopo questi successi, Lesley decide di prendersi una pausa dalla musica e si dedica alla direzione di produzione su set cinematografici con Lateral Film, arricchendo il proprio percorso artistico.Nel 2024 torna alla musica con il progetto KUKLA. Insieme all’autore Carlo Bassetti e all’art director Davide Del Mare, inizia a lavorare sul primo album, “Cose dell’Amore”. Il lavoro dà vita a cinque singoli e videoclip che attirano l’attenzione di testate come Billboard Italia e Sky. L’ album viene pubblicato il 24 gennaio, accompagnato dal singolo “La verginità”.