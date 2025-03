Comune di Francofonte. Un successo la sagra dell’Arancia Rossa di Francofonte

Condividi questo articolo?

Un successo che di anno in anno si rinnova: si è conclusa ieri sera la 14esima sagra dell’Arancia Rossa di Francofonte organizzata dalla Pro Loco Francofonte con il patrocinio del Comune di Francofonte.

Due giorni intensi, belli e vivi che hanno avuto come protagonista l’arancia rossa di Francofonte.

Tanti gli stands presenti dove i tantissimi visitatori hanno potuto degustare il prodotto per eccellenza, l’arancia rossa appunto, e altre ricette a base di questo frutto delizioso che piace davvero a tutti.

Il tempo non proprio clemente della giornata di sabato non ha affatto fermato i visitatori che sono giunti appositamente per visitare la sagra.

Tantissimi i camperisti che, da tutta la Sicilia, hanno voluto fare tappa nel Comune agrumicolo per vivere il piacere della sagra.

Negli stands, oltre all’arancia, presenti anche cibo, prodotti di artigianato e, tra una passeggiata e un’altra, è stato possibile poter ascoltare musica, assistere all’animazione dei balli di gruppo e a spettacoli degli artisti di strada.

Anche sul palco musica con artisti locali, mentre ieri sera a dominare la scena è stata la grandissima Orietta Berti che si è esibita con hits nuove e del passato, catturando il pubblico per la sua simpatia ed estrema cordialità, come una vera signora della musica sa fare.

Ottima l’organizzazione messa in moto dall’amministrazione Lentini che ha messo sul campo in questi due giorni Forze dell’Ordine, Polizia Locale e volontari per rendere sicura e fruibile la sagra che, di anno in anno, cresce a livello qualitativo e si perfeziona sempre di più.

L’appuntamento è per l’anno prossimo.