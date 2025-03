Messina, hanno preso avvio i lavori di demolizione dell’ex Città del Ragazzo

Condividi questo articolo?

All’appuntamento con la stampa erano presenti il Sindaco metropolitano Basile, il Direttore Generale di Palazzo dei Leoni Campagna, il Direttore Generale del Comune di Messina Puccio e il RUP dei lavori Russo

Ieri, alla presenza del Sindaco metropolitano Federico Basile, del Direttore Generale di Palazzo dei Leoni Giuseppe Campagna, del Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio e del RUP dei lavori Giacomo Russo, hanno preso avvio i lavori di demolizione dell’ex Città del Ragazzo che sarà trasformata in una moderna cittadella dei servizi, destinata ad accogliere soggetti fragili che vivono in condizioni di disabilità.

In questa fase, la cui spesa ammonta a 882.244,46 euro, si procederà all’abbattimento delle strutture esistenti, ad esclusione della residenza di Padre Nino Trovato (destinata a diventare uno spazio museale), del Castellaccio (in cui è previsto l’abbattimento delle strutture in muratura e il contemporaneo restauro della storica fortezza, avendo cura del mantenimento delle sue caratteristiche storico-architettoniche), e di un rudere che sarà ristrutturato e reso funzionale al progetto assistenziale.

La rigenerazione urbana dell’ex Città del Ragazzo, che prevede un investimento progettuale complessivo di 55.660.266 euro, costituisce l’intervento più rilevante che Palazzo dei Leoni sta realizzando nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Abbiamo acquistato un immobile all’asta destinato a essere utilizzato a fini speculativi – ha affermato il sindaco metropolitano Basile – e abbiamo avviato un percorso che è finalizzato alla creazione di un polo assistenziale, nell’ambito del progetto ‘Dopo di Noi’. Un iter che siamo riusciti a mettere in campo in tempi record, con il reperimento dei finanziamenti, la definizione della progettazione e l’avvio dei lavori che, oggi, diventano realtà. Lo scopo che abbiamo voluto assegnare a questi interventi sono in linea con gli stessi sentimenti che, tanti anni fa, hanno visto padre Nino Trovato avviare la realizzazione della Città del Ragazzo, una struttura d’accoglienza per i più bisognosi. Quest’area costituirà un punto di riferimento per tutti i soggetti in difficoltà sociale e cognitiva. Voglio ringraziare il Direttore generale della Città metropolitana Giuseppe Campagna e il Direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio per il loro impegno e, soprattutto, desidero ricordare il ruolo fondamentale dell’on. Cateno De Luca che ebbe, per primo, l’idea rivoluzionaria di avviare la realizzazione di un polo assistenziale qui a Gravitelli”.