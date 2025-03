Centro Magma – Resoconto 26^ “Giornata Mondiale della Poesia” all’ex Biblioteca comunale di Nesima, a Catania

Condividi questo articolo?

Si è svolta nella sala dell’ex Biblioteca comunale di Nesima, in via Riccardo Felici 1, a Catania, la 26^ “Giornata Mondiale della Poesia”, celebrata in tutto il mondo dall’UNESCO e organizzata dal Centro culturale e teatrale Magma di Catania, diretto da Salvo Nicotra e dalla “Bottega della Poesia – Leggiautori”, in collaborazione con l’associazione Terre forti, diretta da Alfio Guzzetta.

Anche quest’anno l’iniziativa è stata curata e coordinata da Orazio Indelicato, responsabile della “Bottega della Poesia – Leggiautori”, secondo una formula molto semplice che si basa sull’invito “a leggere le proprie poesie e ad ascoltare quelle degli altri”.

L’appuntamento si è svolto alla presenza di tanti appassionati di poesia ed è stata l’occasione per riflettere sul valore universale ed essenziale della poesia, sui problemi della nostra esistenza e sui rapporti con l’altro.

Hanno letto proprie composizioni: Maria Gabriella Canfarelli, Caterina De Martino, Giovanni Di Mauro, Alessio Dovis, Antonino Giuffrida, Alfio Guzzetta, Orazio Indelicato, Antonino Claudio Petralia, Gaetano Privitera, Rosalda Schillaci, Angelo Goffredo Squillaci.

Tra gli altri, sono intervenuti all’iniziativa, senza leggere, Mary Nicotra, Salvo Maggiore, Maurizio Sesto Giordano e Angelo Villari.

A fare gli onori di casa – per conto delle tre associazioni organizzatrici – Salvo Nicotra che ha ringraziato tutti, dando appuntamento alla prossima edizione e auspicando che il tema ricorrente in questa, quello della pace auspicata, implorata quasi in un univoco inno, possa essere sostituito dal peana alla pace trionfante.