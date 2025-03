Centro Magma nell’ex Biblioteca comunale di Nesima, a Catania, la 26^ Giornata Mondiale della Poesia

Condividi questo articolo?

E’ in programma venerdì 21 marzo 2025 nella Sala dell’ex biblioteca comunale di Nesima, a Catania, in via Riccardo Felici 1, dalle ore 18.00 alle 20,00, la “Giornata Mondiale della Poesia” indetta dall’Unesco, organizzata dal Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra e dalla “Bottega della Poesia – Leggiautori”, in collaborazione con l’associazione Terre forti. Il tradizionale appuntamento, giunto alla sua ventiseiesima edizione, è curato e coordinato da Orazio Indelicato, secondo una formula molto semplice e che si basa sull’invito “a leggere le proprie poesie e ad ascoltare quelle degli altri”.

La partecipazione all’iniziativa è libera sino ad esaurimento dei posti e del tempo e sarà richiesto solamente di dichiarare – sottoscrivendo una liberatoria prestampata – di essere autrice/autore della composizione inedita che si leggerà, di non pretendere alcun compenso neanche come diritto d’autore e di autorizzare le riprese audio-video-fotografiche degli operatori accreditati.

Pubblicità

“Come facciamo, ininterrottamente, da 26 anni – spiega Salvo Nicotra – anche quest’anno come Centro Magma e Bottega della Poesia-Leggiautori e con la preziosa collaborazione di Terre forti, celebriamo la Giornata Mondiale della Poesia testimoniando modelli di convivenza incentrati sul rispetto delle persone e della terra che le ospita. Attraverso il teatro, la musica, la fotografia e altre forme d’arte, nel primo giorno di primavera, compiamo un atto di estrema fede in sinergia con l’intera comunità planetaria, immersi nello spirito con cui l’Unesco ha istituito questa Giornata mondiale della poesia”.

Pubblicità

Nella foto, Orazio Indelicato, Salvo Nicotra, Gaetano Privitera e Alfio Guzzetta- Foto Ester Privitera